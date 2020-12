COVID-19 :

Depuis que le coronavirus est apparu et a provoqué une pandémie mondiale, Bill Gates est devenu l’un des hommes les plus écoutés pour ses succès constants dans les prévisions de cette crise sanitaire. Avec l’arrivée des vaccins dans l’Union européenne et aux États-Unis, avec la campagne de vaccination en cours, le fondateur de Microsoft a déjà osé ​​parler de l’entrée de 2021 et comment le coronavirus continuera à progresser au fil des mois de la nouvelle année, ce que nous saluerons cette semaine.

Parmi vos prévisions, Gates parle de deux bonnes et d’une mauvaise nouvelle. Dans un article sur son blog personnel, intitulé Ces avancées rendront 2021 meilleur que 2020, il indique qu’il y a “Deux raisons d’espérer” et que les derniers développements, comme l’arrivée des vaccins, “nous permettront de revenir à la normale”. Cependant, le créateur de Microsoft prévient qu’il est encore trop tôt pour revenir à la vie telle que nous la connaissions car “Nous ne sommes pas sortis du bois.”

La nouvelle souche, la mauvaise nouvelle de cette 2021

Bill Gates souligne la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni, comme la mauvaise nouvelle pour 2021: «Les modèles informatiques suggèrent que la pandémie pourrait s’aggraver plus ou moins au cours du mois prochain. Nous devons également en savoir plus sur une nouvelle variante du virus qui est apparue, Il semble se propager plus rapidement mais pas plus mortellement. “

Bien que les vaccins et les nouveaux traitements soient le grand «espoir» de cette nouvelle année, notamment au printemps 2021: “Les vaccins et les traitements dont vous avez parlé dans les nouvelles vont commencer à atteindre une échelle où ils auront un impact mondial.” Mais il avertit également, comme de nombreux experts, que “Il faudra encore des restrictions” malgré la progression des injections. «Le nombre de cas et de décès commencera à diminuer beaucoup, du moins dans les pays riches, et la vie sera beaucoup plus proche de la normale», dit le magnat.