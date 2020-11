COVID-19 :

Les États-Unis sont le pays qui compte le plus de cas et de décès dus au coronavirus au monde. Depuis que la crise sanitaire a éclaté, 12,3 millions de personnes ont été infectées par Covid-19, et le nombre de morts s’élève à 257 000. Cette semaine Bill Gates Il a expliqué qu’un hiver très rigoureux nous attend jusqu’à l’arrivée du vaccin anti-Covid, qui devrait commencer à être distribué au premier trimestre 2021.

Bill Gates est sous les projecteurs des médias depuis le début de la pandémie. C’est en 2015 que, dans une conférence TED, il a averti de l’arrivée d’un virus dont l’origine pourrait être bioterrorisme et conduire à une grande épidémie.

La prédiction de Bill Gates sur les décès dus au coronavirus aux États-Unis

Le co-fondateur de Microsoft a prédit que d’ici le 1er mars, les États-Unis ajouteront 471000 décès, ce qui se traduit par 2000 décès par jour. Bill Gates, selon “CNN”, assure que l’Institute for Health Metrics and Evaluation de la School of Medicine de l’Université de Washington corrobore ces chiffres.

Le magnat a également fait la une des journaux récemment en parlant de à quoi ressemblera le monde une fois la pandémie de coronavirus éradiquée. Il est convaincu que plus rien ne sera plus jamais pareil. Sur le lieu de travail, il y aura de grands changements: 33% des heures de bureau disparaîtront, tout comme 50% des déplacements professionnels. Avant la pandémie, les voyages d’affaires représentaient 50% de la facturation des compagnies aériennes aux États-Unis, ces entreprises subiront donc les conséquences de la «nouvelle normalité».

Coronavirus aux États-Unis

Ce samedi, les États-Unis ont dépassé 12 millions d’infections, et les autorités sanitaires appellent la population à éviter le déplacement le jour de Thanksgiving.

En nombre de décès, les États les plus touchés sont: New York (34 252), Texas (20 748), Californie (18 595), Floride (17 889) et New Jersey (16 712).

Les autorités sanitaires préviennent que la pandémie est dans une “phase exponentielle”, et les responsables de chaque état s’imposent de nouvelles restrictions pour ralentir la propagation du coronavirus. Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a imposé l’utilisation obligatoire d’un masque dans les espaces publics.

De son côté, le directeur du département fédéral américain pour le développement d’un vaccin contre le coronavirus, Moncef Slaoui, a annoncé ce week-end que le 11 décembre ils commenceront à vacciner la population. La Commission consultative des vaccins de la FDA se réunira le 10 décembre et le directeur s’assurera que le vaccin pourra commencer à être administré le lendemain.