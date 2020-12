COVID-19 :

Quelques jours après avoir terminé neuf mois depuis l’état d’alarme en Espagne, beaucoup se demandent encore quand la «vieille normalité» se rétablira de nos jours. L’arrivée des vaccins laisse espérer que 2021 sera la lumière au bout du tunnel, bien que les experts insistent sur le fait qu’il sera nécessaire de continuer à prendre des mesures de précaution et même dans notre pays cela a déjà été confirmé l’utilisation du masque tout au long de l’année suivante comme mesure de confinement du virus.

Malgré le fait que les délais sont encore difficiles à fixer sans avoir lancé les campagnes massives de vaccination, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a prédit quand pourrait être un retour à la normale que nous savions auparavant. Dans une interview sur l’émission “ Today ” de NBC jeudi dernier, Gates a estimé que les États-Unis pourraient être “ sur la voie ” de l’ancienne normale au printemps 2021.

“Les quatre ou cinq prochains mois semblent plutôt sombres, à moins que nous ne puissions doubler notre performance”, Gates a commenté, sachant que les données du pays sont très inquiétantes, en fait, ce jeudi Les États-Unis ont dépassé les 14 millions d’infections à coronavirus, en plus d’un nouveau record de décès en une seule journée avec plus de 3 000 décès. Il y a actuellement plus de 100 000 personnes hospitalisées pour COVID-19. Mais pour atteindre les niveaux que Gates prédit, explique-t-il, la propagation du virus devrait être réduite et les gens devraient être plus responsables. Associez-vous moins aux gens et portez un masque partout où vous pouvez être exposé à quelqu’un en dehors de chez vous », voici quelques-unes de ses recommandations.

Les traitements avancés donnent de l’espoir

Malgré les données, Bill Gates est optimiste quant aux avancées scientifiques pour lutter contre le coronavirus. Outre les différents vaccins sur le point d’être approuvés, des progrès dans les traitements tels que ceux fabriqués avec des anticorps monoclonaux (qui fonctionnent en imitant la capacité du système immunitaire à combattre les virus), contribuent grandement à faire de sa prédiction une réalité. “Au printemps, ces chiffres seront suffisamment importants pour que, sans doute aux Etats-Unis, cela va commencer à changer radicalement pour nous, et nous retournerons à la normalité », ajoute-t-il.

Les vaccins Pzifer et Moderna ont déjà fait une demande d’approbation et d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration avec l’intention d’arrêter la progression de la pandémie dès que possible. Une autorisation qui ce mercredi est déjà arrivée au Royaume-Uni et qui attend un déploiement pour la semaine prochaine. Dans le cas de New York, son gouverneur, Andrew Cuomo, a expliqué ce mercredi que espère vacciner environ 170 000 doses avant le 15 décembre prochain.

Même le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, Le Dr Anthony Fauci, a indiqué qu’en avril prochain, des jeunes en bonne santé sans conditions sous-jacentes pourront “entrer dans un CVS ou un Walgreens – des chaînes de pharmacies américaines – et se faire vacciner”, lors d’un entretien avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. “Si vous voulez faire partie de la solution, faites-vous vacciner”, a ajouté Fauci.

Beaucoup refusent de se faire vacciner

Cependant, l’inquiétude vient également du nombre de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Dans le dernier sondage Gallup, mené à la mi-novembre, On a estimé que 42% de la population des États-Unis ne prendraient pas le vaccin à ce moment-là et sans frais supplémentaires. Pour cette raison, les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton ont proposé de diffuser leur vaccination à la télévision, une campagne pour faire comprendre au reste du public que le vaccin est sûr et que c’est seulement avec lui que la bataille peut être gagnée. contre le coronavirus.

Bill Gates garde «l’espoir» que de plus en plus de personnes se joindront à la décision de se faire vacciner l’année prochaine. Le co-fondateur de Microsoft assure que “plus de données qui disent que beaucoup de gens vivent une bonne expérience et que cela les aide à ne pas mourir” inciteront les citoyens à choisir de prendre les doses nécessaires pour que le traitement prenne effet et créent une immunité de troupeau qui, selon Fauci, cela viendra lorsque 75% à 85% des Américains seront vaccinés.