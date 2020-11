COVID-19 :

Bill Gates nous a habitués à ses prédictions, qui ne tournent généralement pas mal. Il a prédit la pandémie il y a cinq ans du COVID-19 ou, récemment, le développement de vaccins. Maintenant, le co-fondateur de Microsoft a prédit que l’humanité sera inévitablement confrontée à un nouvelle pandémie dans un proche avenir, bien qu’il assure que ne causera pas autant de dégâts tout comme la propagation du coronavirus.

Cela a été déclaré dans un podcast publié lundi dernier, dans lequel il a parlé des conséquences du COVID-19 avec l’actrice et comédienne Rashida Jones et avec le principal épidémiologiste américain, Anthony Fauci. Le milliardaire prédit que cette prochaine pandémie, «espérons-le, ça pourrait être dans 20 ans». Cependant, il a précisé qu’il est possible que ce soit beaucoup plus tôt: «Nous devons supposer que ça pourrait être dans 3 ans».

Dans notre premier épisode de podcast, Rashida Jones et moi avons parlé au Dr Anthony Fauci de ce à quoi nous attendre dans les mois à venir et de ce à quoi le monde ressemblera après COVID-19. https://t.co/JryaNOA9fb – Bill Gates (@BillGates) 16 novembre 2020

Cependant, Gates a estimé que la propagation future d’une nouvelle maladie aura un impact “moins destructeur”, parce que «nous aurons pratiqué» comment agir. “Nous aurions fait […] jeux de maladie, comme les jeux de guerre, et presque chaque pays répondra comme l’ont fait la Corée du Sud ou l’Australie, où ils subissent rapidement une test et mettre en quarantaine au peuple et nos outils de test seront bien meilleurs“, A déclaré l’homme d’affaires avant d’ajouter que”nous ne serons pas si stupides la deuxième fois”.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, il y a eu plus de 58,4 millions d’infections Oui plus de 1,3 million de décès globalement, tandis que plus de 37,3 millions de personnes ont réussi à vaincre la maladie, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Autres prédictions de Bill Gates

Conscient de la pertinence de ses opinions, Bill Gates fait généralement des prédictions, généralement optimistes, sur l’avenir de la pandémie, bien qu’il précise toujours que la collaboration internationale est nécessaire pour résoudre les problèmes.

La première prédiction liée à la pandémie a eu lieu en Avril 2015, à l’époque d’Ebola, lorsque le magnat a assuré aux médias que la guerre contre des virus inconnus n’était pas terminée: «Si quelque chose doit tuer plus de 10 millions de personnes au cours des prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement infectieux. plus qu’une guerre. Pas des missiles, mais des microbes », a-t-il dit avant de prévoir l’arrivée d’un virus qui ne manifestait ses symptômes que quelques jours plus tard, ce qui compliquerait la prévention de sa transmission.

Déjà en septembre 2020, Gates annonçait que le premier vaccin à obtenir l’approbation à appliquer serait celui de Pfizer: «Le seul vaccin qui, si tout se passe bien, pourrait demander la licence d’utilisation d’urgence à la fin du mois d’octobre serait Pfizer.». Une prédiction qui pourrait être parfaitement réalisée. Premièrement, la société pharmaceutique américaine était en avance sur les autres sociétés en annonçant un efficacité du médicament (90% au départ, 95% plus tard) et, deuxièmement, le journal The Telegraph a rapporté que Le Royaume-Uni pourrait donner une approbation réglementaire pour ce vaccin cette semaine, avant même que les États-Unis l’autorisent. Par ailleurs, le PDG de l’entreprise, Albert Bourla, a déjà confirmé mardi dernier dans un forum qu’ils sont “Très près de demander l’autorisation d’urgence.”

Enfin, il a même osé prédire la fin de la pandémie, qui se situe en 2022, même si avant cette date nous commencerons à voir une amélioration et nous pourrons revenir petit à petit à l’ancienne normalité en 2021: «Si les vaccins sont efficaces, même avec un taux de vaccination de 60%, nous arrêterons la propagation exponentielle de la maladie. L’année prochaine, nous arrêterons le nombre de décès et, en 2022, la pandémie prendra fin».