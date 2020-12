COVID-19 :

Bill Gates, dont la fondation a investi un beaucoup d’argent pour développer et livrer des vaccins, est l’une des personnes qui a le plus d’impact dans le monde lorsqu’elle se manifeste à propos de la pandémie. Maintenant, dans une interview avec CNN, le co-fondateur de Microsoft a prédit quand les pires mois viendront.

“Malheureusement, les quatre à six prochains mois pourraient être les pires de la pandémie. Les prévisions de l’IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) montrent plus de 200 000 décès supplémentaires. Si nous devions suivre les règles, en termes de port de masques et de non-mélange avec d’autres personnes, nous pourrions éviter un grand pourcentage de ces décès. “

Votre avertissement en 2015

Gates a également donné des détails sur son avertissement concernant l’arrivée d’une telle pandémie: “En général, lorsque j’ai fait les prévisions en 2015, J’ai dit que les décès pourraient être plus élevés. Donc, ce virus pourrait être plus mortel qu’il ne l’est. Nous n’avons pas eu le pire des cas. Mais ce qui m’a surpris c’est que impact économique aux États-Unis et dans le monde il a été beaucoup plus élevé que les prévisions que j’avais faites il y a cinq ans. “

Le travail de sa fondation

À propos de le financement alloué par sa fondation pour la recherche sur les vaccins, a noté que «Nous sommes très agiles. Nous sommes partenaires dans ce qui s’appelle CEPI, qui est le deuxième bailleur de fonds après le gouvernement américain. “

“Donc, dans le diagnostic, la thérapie et les vaccins, nous savons où est la science, nous savons comment les pièces doivent se rassembler de toute urgence. Et donc notre expérience des maladies infectieuses, qui normalement il ne concerne que les pays en développement, il est appliqué dans le monde entier en raison de cette crise “a ajouté le magnat.

Accès au vaccin

À son avis, l’accès au recours devrait être basé sur la nécessité médicale et non sur la richesse: “Après tout, cette épidémie a été terrible dans la façon dont il a exacerbé les inégalités. Cela a été pire pour les Hispaniques, pire pour les Noirs, pire pour les travailleurs des services à faible revenu ou les ménages multigénérationnels. Pour ce qui est de sélectionner les personnes qui reçoivent le vaccin, nous utilisons mieux l’équité pour prendre toutes ces décisions. »

Après quoi divers anciens présidents américains tels que Bill Clinton, George Bush et Barack Obama déclarent qu’ils recevraient le vaccin publiquement, Gates a souligné que «je ferai de même. Quand c’est mon tour Je vais recevoir publiquement le vaccin, car je pense c’est un avantage pour tous de ne pas transmettre ».