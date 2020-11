COVID-19 :

Le président du Comité olympique espagnol (COE), Alejandro Blanco, est convaincu que “les Jeux Olympiques se dérouleront oui ou oui”, puisqu’en 2021 les “moments difficiles” que traverse le sport seront laissés pour compte. société à cause de la pandémie.

C’est ce qu’a exprimé Blanco lors de l’Assemblée générale de la Fédération espagnole de basket-ball (FEB), tenue lundi par télématique et où il a réaffirmé que les Jeux de Tokyo, reportés d’un an, peuvent avoir lieu l’été prochain. “Nous traversons des moments difficiles, mais en 2021, nous avons les Jeux Olympiques, qui vont avoir lieu oui ou oui, et les équipes masculines et féminines seront de grands candidats pour l’or. En 2021, nous aurons l’Eurobasket à Valence et toutes les compétitions ont repris avec le plus de rigueur et de clarté. Tout ce que vous faites, vous le faites bien », a remercié Blanco les membres de l’assemblée.

Le président a salué la FEB comme “une grande fédération”. «Chaque fois que je pense au basketball, je pense à un sport qui réussit, non seulement à cause des résultats, mais aussi à cause de l’importance sociale qu’il a dans notre pays. Ensemble, vous êtes responsables du basketball espagnol qui continue de briller dans le monde. Félicitations pour cela. Hier, merci pour demain et je vous félicite également d’avoir un grand athlète et un grand leader comme Jorge (Garbajosa) à la barre. L’avenir vous appartient et 2021 sera très important pour le sport espagnol et la société espagnole », a-t-il conclu.