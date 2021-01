COVID-19 :

Le président du Comité Olympique Espagnol (COE), Alejandro Blanco, a réitéré son “plein optimisme” quant à la célébration des Jeux Olympiques de Tokyo en juillet prochain, bien qu’il admette que “tous les scénarios doivent être envisagés” face à la nouvelle expansion du coronavirus au Japon et “personne ne peut dire ce qui va se passer”.

Dans une déclaration du COE, Blanco a encouragé les athlètes à “continuer à s’entraîner pour être prêts le 23 juillet” Et, concernant les campagnes de vaccination, le président de l’Olympisme espagnol a déclaré que les athlètes “ne peuvent passer au-dessus de personne” et s’est prononcé en faveur des premiers citoyens vaccinés “les plus à risque”.

«Personne ne peut dire ce qui va se passer à partir de maintenant parce que personne ne le sait. Nous ne savons pas quel sera l’effet des vaccins ni ce qu’il adviendra de la maladie, mais nous pouvons dire que le CIO veut célébrer les Jeux. Une autre chose est que l’évolution de la pandémie ne le permet pas et c’est pourquoi tous les possibilités », a déclaré Blanco.

«Tous les scénarios doivent être envisagés», a-t-il insisté, «mais ce qu’ils me transmettent aujourd’hui, c’est que la possibilité d’une suspension des Jeux n’est pas envisagée “.

Ce vendredi marque un an depuis que le Japon a détecté le premier cas de covid-19 dans le pays et il vient d’être déclarer un deuxième état d’urgence dans plusieurs régions en raison de l’augmentation alarmante des infections et des décès: environ 40% du total ont eu lieu le mois dernier.

Les autorités de Tokyo ont rapporté aujourd’hui 2 001 nouveaux cas uniquement dans la région de la capitale.

White a dit que “la compétition n’a pas récupéré à 100%”, il y a déjà “plusieurs tournois pré-olympiques et les compétitions prennent leur chemin et réaliser ses objectifs “.

“Je suis tout à fait optimiste que nous aurons des matchs. Le 23 juillet, nous aurons l’inauguration des Jeux de 2020 qui auront lieu en 2021. J’ai une sécurité totale en ce moment », a-t-il déclaré.

“La seule chose que nous pouvons dire aux athlètes, qui sont les protagonistes de tout cela, c’est de continuer à s’entraîner et continuez à penser aux Jeux. Qu’ils soient prêts pour le 23 juillet », a-t-il dit.

À propos des vaccins, Blanco a demandé “que les temps soient très bien mesurés”.

“En ce moment, la priorité est de vacciner les personnes avec une probabilité de risque beaucoup plus élevée que les athlètes eux-mêmes. Nous ne pouvons laisser passer personne. Je pense que la priorité est la santé des personnes qui sont plus à risque que nous et que nous devons soutenir et être solidaires avec tout », a-t-il déclaré.

Pour le président du COE, l’important est que tous ceux qui assistent aux Jeux ont “tous les tests effectués, quels qu’ils soient”.

«Soyons sûrs que lorsque nous entrons à Tokyo et au village olympique, les Jeux n’ont pas de coronavirus», a demandé.