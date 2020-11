COVID-19 :

Recul dur pour l’UFC. Tout était prêt pour l’UFC Las Vegas 15, qui se jouera ce samedi 28 novembre. Le duel stellaire allait affronter Curtis Blaydes et Derrick Lewis, qui pourraient rester dans une situation privilégiée pour regarder le titre s’ils gagnaient. Ce procès n’aura pas lieu. Curtis Blaydes a été testé positif au COVID et est hors de la facture. La nouvelle a été avancée par ESPN, puisque les résultats étaient connus quelques instants avant le début de la pesée officielle de l’événement. Maintenant, l’UFC s’efforce de reporter le procès dans l’un des trois événements qu’il a en décembre. Blaydes est asymptomatique, donc ça pourrait être, mais pour l’instant c’est inconnu.

D’un autre côté, sans temps de réaction, ce que l’UFC a fait, c’est déplacer le combat co-star vers la place principale. Donc, la nuit se clôturera avec le procès entre Anthony Smith et Devin Clark, qui est en cours de négociation pour parcourir la distance de cinq tours. Smith apparaît au combat avec l’intention de reprendre son vol. L’Américain de 32 ans vient de remporter deux défaites consécutives et trois dans les quatre dernières. Il est en 6ème position dans le classement des poids lourds légers et il y a beaucoup de croisements de jeu contre quelqu’un sans classement. Clark est un vétéran de l’entreprise. Ce sera son onzième combat dans l’entreprise et un test pour mesurer l’amélioration qu’il a montrée les deux dernières fois qu’il est entré dans l’Octogone.. Il vient de gagner par décision unanime avant et veut montrer. Sur le papier, Smith semble beaucoup plus complet. Il a plus de punch et de puissance de finition, mais vous devez faire attention au facteur psychologique. Smith vient de subir deux défaites et on ne peut pas faire confiance, tandis que pour Clark, l’excitation sera absolue lorsqu’il se retrouvera dans son premier événement principal.