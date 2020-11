COVID-19 :

Bolsonaro a insisté sur le fait que «la pandémie était surdimensionnée», et en appelant au fait que la réalité ne peut être échappée, «nous devons cesser d’être un pays de queers».

Président Jair Bolsonaro de Brésil a affirmé ce mardi qu’il existe des secteurs qui “intimident” la société avec un possible deuxième vague de coronavirus et a exigé que les citoyens «ne soient pas queers» et comprennent que l’économie est «vitale».

Lors d’un événement sur le secteur du tourisme, l’un des plus durement touchés par la pandémie COVID-19 dans le pays, Bolsonaro a été exalté avec le Impact economique du virus et a averti que “maintenant ils commencent à intimider la population” avec une éventuelle deuxième vague.

Photo par . / Archive

La pandémie en Brésil, l’un des pays les plus touchés au monde, a jusqu’à présent laissé 163 mille décès et 5,6 millions de cas et aucun spécialiste ne considère à ce jour que la soi-disant première vague peut être considérée comme terminée.

Cependant, le dirigeant d’extrême droite brésilien a insisté sur le fait que “la pandémie était surdimensionnée” et a ironiquement déclaré que la presse le condamnerait pour cela et a assuré que “tout” il critiquait en relation avec quarantaines il a été prouvé”.

«On leur a dit de rester à la maison que l’économie se rétablissait plus tard et ils les ont toutes coulées», tout en «menottant et détenant des femmes pour être allées à la plage» comme «cela n’arrive que dans les dictatures», a-t-il dit, faisant référence aux mesures. mesures adoptées par les maires et les gouverneurs dans les moments les plus difficiles de la pandémie.

Il a également rappelé qu’il avait mis en garde contre les conséquences de la fermeture temporaire de Entreprise Oui magasins et il a soutenu que “maintenant, ce clown que nous avons dans la presse dit que la faim nous menace à nouveau” dans le pays.

«Ils menacent la deuxième vague. Vous devez y faire face. C’est la vie. J’ai des sentiments pour tous ceux qui sont morts », a déclaré le dirigeant, et a noté:« Il n’y a pas d’échappatoire à la réalité. Nous devons arrêter d’être un pays de queers ».

Il a réclamé à nouveau la décision de la Cour suprême qui a remis les décisions de quarantaine, déjà terminées, entre les mains des maires et des municipalités, s’est plaint qu’ils “ne l’ont pas laissé” adopter des mesures et a affirmé que le pays “ne manquait pas d’un chef, mais il fallait laisser un leader travailler ».

Dans ce contexte, il a souligné qu’il n’était pas un «surhomme» et a déclaré que sa vie au pouvoir était «une honte».

“Je n’ai absolument aucune paix du tout, je ne peux pas sortir manger un gâteau ou faire des blagues parce que la presse me détruit”, a-t-il déclaré sur un ton de plainte colérique, ajoutant qu’il voyait “des gens qui articulent” désormais pour les élections. élections présidentielles de 2022 et ils le font “mentir, provoquer, calomnier et persécuter les familles”.

Dans un message aux hommes d’affaires, il leur a demandé de voir comment la gauche reprend le pouvoir dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, où désormais “les intérêts et les impôts augmentent et sont même expropriés”.

Selon Bolsonaro, aux élections de 2022, “le Brésil ne peut plus reprendre cette voie”.

Avec des informations d’.