COVID-19 :

Ce samedi, lorsque le Brésil marque les dix mois de la crise sanitaire comme l’un des pays les plus touchés au monde par le COVID-19, avec quelque 190500 décès et 7,5 millions d’infectés

Président Jair Bolsonaro a affirmé ce samedi que ne vous sentez pas sous pression pour que Brésil commencer la vaccination contre coronavirus Et il a dit non qu’il se fichait que son pays, l’un des plus durement touchés par la pandémie, soit laissé pour compte dans la course à la vaccination.

Personne ne me fait pression du tout, cela ne m’importe pas », a déclaré le président aux journalistes après avoir été interrogé sur d’éventuelles pressions car au moins une quinzaine de pays ont déjà commencé à immuniser leurs populations contre cela. COVID-19[feminine.

Ce samedi, alors que le Brésil marque les dix mois de la crise sanitaire comme l’un des trois pays les plus touchés au monde, avec quelque 190500 morts et 7,5 millions d’infectés, Bolsonaro s’est promené dans les rues de Brasilia, a visité certains établissements et accueilli divers supporters sans porter de masques ni d’équipement de protection.

Le leader d’extrême droite a de nouveau émis des doutes sur la sécurité des vaccins et a réaffirmé que les laboratoires ne sont pas responsables des éventuels effets indésirables des formules, l’un des principaux arguments utilisés par Bolsonaro pour justifier sa position contre la vaccination obligatoire.

Dans tous les vaccins que j’ai vus disponibles, il y a une clause qui dit qu’ils ne sont pas responsables des effets collatéraux », a-t-il dit.

Depuis le début de la pandémie, le président a été critiqué pour son scepticisme à l’égard du COVID-19 et fait désormais l’objet de reproches pour le plan de vaccination de l’exécutif – jugé imprécis et qui ne fixe pas de dates précises pour la vaccination des 210 millions des Brésiliens – ainsi que la remise en question de la sécurité des vaccins.

«C’est la raison, le caractère raisonnable, c’est la responsabilité envers le peuple. On ne peut rien appliquer aux gens », a souligné le président.

Tout au long de l’année, Bolsonaro a minimisé l’impact du coronavirus à plusieurs reprises, qu’il est venu qualifier de «petite grippe», et minimisé la gravité de la crise sanitaire.

Il a également défendu l’utilisation de traitements sans preuve scientifique, comme la chloroquine, et, plus récemment, il s’est opposé au caractère obligatoire du vaccin anticovide, qui a finalement été tranché par la Cour suprême.

Il y a quelques jours, Bolsonaro a critiqué l’antidote développé par le consortium Pfizer-BioNTech (États-Unis-Allemagne) en disant que ce fabricant s’était dégagé de sa responsabilité pour les éventuels effets collatéraux de l’antidote et ironiquement: «Si vous prenez le vaccin et que vous devenez sur un alligator, c’est votre problème. “

Avec des informations d’.