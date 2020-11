COVID-19 :

Bolsonaro a décrit la deuxième vague de COVID-19 comme “conversinha”, un mot qui en portugais peut signifier rumeur ou mensonge

Président Jair Bolsonaro encore une fois minimisé la possibilité que Brésil souffrir un deuxième vague du coronavirus, comme déjà alerté par certains scientifiques appuyés par une augmentation des hospitalisations ces derniers jours.

Lors d’une brève rencontre avec quelques adeptes aux portes de sa résidence officielle, Bolsonaro a décrit la deuxième vague, déjà subie par l’Europe et d’autres régions du monde, comme “converinha«, Un mot qui en portugais peut signifier à la fois des rumeurs et des mensonges.

Le dirigeant a insisté sur le fait que si l’épidémie qui a déjà tué près de 165 000 personnes et touché environ 5,7 millions de Brésiliens persiste, “il faudra y faire face, car si l’économie ne va pas échouer et le Brésil sera un pays de misérables personnes”.

Enterrement d’une victime du COVID-19 au Brésil. Photo par . / Archive

La possibilité de démarrer un deuxième vague, alors que le Brésil n’a pas encore fini de dépasser le premier, a commencé à être remanié par certains scientifiques, sur la base d’une forte augmentation du nombre de hospitalisations enregistrés ces dernières semaines dans certaines villes du pays.

Cette augmentation des personnes admises par COVID-19[feminine On l’a vu à Sao Paulo, la ville la plus durement touchée par la pandémie dans le pays, mais aussi dans certaines régions du nord et du nord-est, où les décès et les cas ont été considérablement réduits.

Bolsonaro a réagi à ces craintes avec une irritation visible, comme il l’a fait mardi dernier, en se plaignant publiquement de ceux qui “effraient” et “effrayaient” la société avec une possible aggravation de la crise sanitaire.

«Ils menacent la deuxième vague. Vous devez y faire face. C’est la vie. J’ai des sentiments pour tous ceux qui sont morts », a déclaré Bolsonaro, mais a noté:« Il n’y a aucun moyen d’échapper à la réalité. Nous devons arrêter d’être un pays de queers ».

Malgré le discours du président, certains membres du gouvernement ont commencé à parler publiquement de l’éventuelle deuxième vague de la pandémie.

Parmi eux se trouve le ministre de l’Économie, Paulo Guedes, qui a reconnu la veille que, s’il y avait une deuxième vague, l’aide d’urgence approuvée pour subventionner les plus pauvres, les chômeurs et les travailleurs informels en avril dernier devrait être maintenue, une fois Le COVID-19 a fait irruption dans le pays avec force.

«S’il y a une deuxième vague de pandémie, ce n’est pas une possibilité, c’est une certitude, nous devrons réagir. Mais ce n’est pas le plan A, ce n’est pas ce à quoi nous pensons maintenant », a déclaré Guedes lors d’un évènement de l’association des supermarchés.

Le ministre a précisé que, dans ce cas extrême, le «état de calamité»Décrétée dans le pays en avril dernier, qui, comme l’aide d’urgence aux plus pauvres, expire en fin d’année.

L ‘”état de calamité” décrété en avril dernier a permis au gouvernement d’ignorer les objectifs de déficit budgétaire fixés pour cette année dans les budgets, qui selon la loi brésilienne sont obligatoires et peuvent même entraîner la destitution d’un président sinon être respecté.

Cependant, cet état d’urgence expirera le 31 décembre et, s’il n’était pas renouvelé par le Parlement, le gouvernement aurait d’énormes difficultés à maintenir la subvention pour les plus pauvres, puisque l’impact de la pandémie a aggravé la situation. crise fiscale Chronique subie par le secteur public brésilien.

Avec des informations d’.