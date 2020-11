COVID-19 :

Le 5 novembre, le Homeland Bond a été libéré. Cette aide est livrée dans la première semaine de chaque mois en raison de la pandémie de coronavirus. Nicolás Maduro, président du Venezuela, il y a quelques mois a augmenté le salaire des travailleurs et sOn dit qu’il pourrait y avoir une légère augmentation dans les semaines à venir.

le Le bonus Hogar de la Patria est complété par le bonus de l’économie familiale et le bonus de scolarité de 100%. Ce dernier a été livré plus tôt cette semaine aux parents ou tuteurs ayant des mineurs d’âge scolaire.

Comment recevoir le bonus

La première étape sera d’accéder au Plateforme Patria, vérifiez la notification sur le côté droit de la page et donnez pour examiner et accepter le bonus. Dans la deuxième étape, vous devrez cliquer sur la section ‘bourse’ et cliquez sur ‘demander le retrait’, sélectionnez le compte et écrivez le montant. Dans les 72 jours ouvrables, le montant économique sera reçu sur le compte bancaire.

La situation dans le pays s’améliore et le nombre d’infections diminue chaque jour. Le nombre de cas confirmés s’élève à 94 698, 635 au cours des 393 dernières heures. Les données prometteuses viennent avec les personnes libérées, il y a déjà 89 502 cas résolus.

Montant à remettre à chaque membre

Membres Montant en bolivars 1 160 000 2 224 000 3 336 000 4 448 000 5 560 000 6 ou plus 672 000