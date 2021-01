COVID-19 :

La pandémie, la crise sanitaire mondiale et la catastrophe économique. 2020 restera dans l’histoire comme l’année où une nouvelle coronavirus mettre la planète entière en échec. Mais dans cet équilibre, il n’y a pas que des ombres: au cours des douze derniers mois, ils ont également atteint de grandes avancées dans le domaine scientifique cela jusqu’à récemment semblait inaccessible.

Du développement d’un vaccin contre le COVID-19 à la fin de la polio en Afrique, la science nous laisse avec une liste de bonnes nouvelles qui méritent d’être rappelées. Ici, nous en passons en revue quelques-uns.

Développement de vaccins contre COVID-19 en un temps record

Lorsque la nouvelle d’une “étrange pneumonie” s’est répandue en Chine au début de 2020, il n’y avait pratiquement pas de données sur le virus SRAS-CoV-2 provoquant cette nouvelle maladie chez l’homme. Mais les yeux rivés sur eux, mesurant chacune de leurs étapes, des scientifiques du monde entier se sont mis au travail pour répondre à la question. crise sanitaire. La science n’a jamais été aussi rapide et ses résultats n’ont jamais eu autant d’importance dans le monde.

Le développement en un temps record de vaccins contre COVID-19, efficace et sûr, est l’étape scientifique la plus marquante de 2020 pour la prestigieuse revue Science, qui sélectionne chaque décembre les dix avancées les plus significatives de cette année. En Espagne, le programme de vaccination de masse contre le coronavirus débutera le 27 décembre, selon les dernières prévisions sanitaires.

“La Ordinaire Il ne reviendra pas avant longtemps. Mais dans les mois à venir, au fur et à mesure que les vaccins seront distribués, nous pourrons peut-être enfin savoir quand cela va se terminer », a déclaré le journaliste Jon Cohen dans un éditorial publié dans Science.

Un patient reçoit un vaccin | Ball Lunla Web (Shutterstock)

Le vaccin potentiel contre le VIH entre dans la phase finale des tests sur l’homme

Depuis 1981, ils ont été notifiés les premiers cas de SIDA, la communauté scientifique a travaillé sans relâche pour mettre fin à cette maladie. En 2020, un candidat pour un vaccin anti-VIH a atteint la dernière phase des essais, dans laquelle il sera étudié si le traitement expérimental est efficace et sûr contre le virus qui, s’il n’est pas traité, provoque le sida.

Selon un article publié dans la revue scientifique The Lancet, ces vaccins potentiels, développés par la société pharmaceutique Janssen, ont passé des études de sécurité et sont capables de générer des anticorps, mais il reste à voir s’ils fonctionnent en conditions réelles. Selon le plan national de lutte contre le sida de l’année dernière, il y avait en Espagne plus 2600 nouvellement infectés et en 2018, environ 400 personnes sont mortes de cette maladie, comme le montrent les dernières données disponibles de l’Institut national des statistiques.

L’Afrique est exempte de polio

La polio est une maladie contagieuse qui affecte principalement enfants. Les premiers symptômes sont de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des vomissements, une raideur de la nuque et des douleurs dans les membres; et dans une petite proportion de cas, la maladie provoque une paralysie.

En août, la Commission régionale africaine de certification a certifié l’absence de polio due à des virus naturels (également appelés «sauvages») dans le Région Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) après quatre ans sans aucun cas.

Avec cette étape historique, cinq des six régions de l’OMS – qui abritent plus de 90% de la population mondiale – sont désormais exemptes de poliovirus d’origine naturelle, ce qui rapproche le monde de l’éradication totale de la poliomyélite. . En fait, la transmission n’est actuellement enregistrée que dans deux pays: le Pakistan et l’Afghanistan.

Collaboration scientifique sans précédent et plus d’investissements dans la science

Pour faire face à la pandémie de coronavirus, de nouveaux liens de collaboration scientifique ont été créés entre les pays et les institutions. «Jamais auparavant les concurrents n’avaient collaboré aussi ouvertement et fréquemment. Jamais auparavant nous n’avions réalisé autant de vaccins candidats essais cliniques à grande échelle presque en même temps », se détache dans un éditorial publié dans Science.

Laboratoire SCCI | site Web du ministère des Sciences

“Et jamais auparavant tant d’argent, de talent et d’efforts par les gouvernements, l’industrie, les chercheurs et les organisations à but non lucratif dans la même maladie infectieuse en si peu de temps », a ajouté l’éditorial. En Espagne, l’injection de fonds de l’Union européenne à destination de l’Espagne pour résister à l’assaut du virus a permis au gouvernement d’augmenter ses dépenses totales en science pour 2021 de 1200 millions d’euros, soit une hausse de 60% par rapport à 2020.

Plus de lauréats du prix Nobel de science

Selon l’ONU, il est prouvé que «les femmes dans les domaines scientifiques publient moins, sont moins payées pour leurs recherches et ne progressent pas autant que les hommes dans leur carrière». Depuis la création du prix Nobel en 1901, la plupart des prix sont attribués à des hommes: sur les 962 lauréats, 57 seulement sont des femmes.

Cette année, quatre femmes ont reçu un Nobel des 12 lauréats au total, dont trois dans les domaines scientifiques: Andrea Ghez en physique pour la découverte d’un objet compact supermassif au centre de notre galaxie et Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna en chimie, pour le développement d’une technique modification des gènes.

La première mission spatiale habitée américaine depuis une décennie revient dans l’espace

En août, la mission (appelée Demo-2) de le vaisseau Dragon de Space X, avec lequel les États-Unis, à travers La NASA et la société Space X, est revenue cette année aux voyages spatiaux avec des astronautes. Le but de cette mission «test» est de valider le système de transport des astronautes de SpaceX, qui comprend les opérations de lancement, orbite, amarrage, désamarrage et atterrissage ultérieur.

Retour des astronautes dans la mission Demo2 de SpaceX | Epa, Efe

Selon la NASA, “l’avenir passe par les voyages spatiaux commerciaux, des systèmes qui seront utilisés dans les futures missions avec lesquelles l’agence entend poser le pied sur la Lune ou atteindre Mars”. La deuxième mission d’un Dragon habité est prévue pour le printemps 2021. A cette occasion, il volera avec quatre personnes. Et SpaceX ne sera pas le seul. Si tout se passe bien, Boeing enverra également des astronautes sur la station l’année prochaine.

La recherche de la vie sous d’autres soleils: plus d’exoplanètes avec des conditions d’habitabilité

Il y a moins de trois décennies, aucune planète n’avait encore été observée au-delà du système solaire. Michel Mayor et Didier Queloz annoncés en 1995 la découverte de la première planète en orbite autour d’une étoile normale autre que notre soleil. Depuis, ils ont été localisés plus de 4000 planètes, certains d’entre eux avec des conditions d’habitabilité.

Par exemple, cette année, la revue Science a publié la découverte d’un système planétaire relativement proche de la Terre, à 11 années-lumière. Les découvreurs, une équipe internationale de scientifiques, ont détecté au moins deux planètes autour de l’étoile GJ 887, une naine rouge.

Nouvelles découvertes sur l’eau sur Mars

La planète rouge n’était pas toujours aussi rouge. En 2015, des preuves concluantes ont été trouvées que Mars était un jour couvert par les océans, des rivières et des lacs. Une eau liquide qui a laissé sa marque sur les côtes et les canaux. Où est passée toute cette eau?

Une nouvelle étude publiée cette année note que la majeure partie de l’eau de Mars s’est lentement convertie en hydrogène perdu dans l’espace. Les résultats de cette étude pourraient «Aidez les scientifiques à comprendre pourquoi Mars est si différent de la Terre, pourquoi son climat a tellement changé tout au long de l’histoire du système solaire », selon les experts.

Mars a été un jour recouvert par les océans | POT

Les plus anciennes images de chasse de l’humanité découvertes

Le travail de laboratoire n’est pas seulement une science. En fait, une autre des découvertes scientifiques de l’année selon Magazine scientifique C’est la découverte d’une série de peintures rupestres vieilles d’au moins 44 000 ans sur l’île de Sulawesi (Indonésie). Les images représentent un groupe de figures humaines présentant des caractéristiques animales chassant des mammifères avec des lances ou des cordes. Ces peintures sont les traces de l’art figuratif le plus ancien de notre espèce.

Selon Science, si les dessins de ces chasseurs correspondent vraiment à des figures mi-humaines mi-animales, «leurs créateurs auraient pu franchir une étape cognitive importante: la capacité d’imaginer des êtres qui n’existent pas». Cela, disent les chercheurs, serait le fondement de la plupart des religions modernes et anciennes. Ainsi, cette découverte est une bonne nouvelle qui peut nous aider à mieux comprendre le passé de notre espèce.