COVID-19 :

Il Bonus 4e anniversaire du Carnet de la Patria C’est la dernière subvention que le gouvernement de Nicolás Maduro a retirée. Le président continue de délivrer des aides destinées aux personnes les plus vulnérables touchées par la crise économique du coronavirus. Ce bonus est le troisième “avantage monétaire pour le peuple” jusqu’à présent cette année.

Durée du bonus

Le bonus est disponible du 21 au 31 janvier sur la Plataforma Patria et le montant s’élève à 5800000 bolivars, équivalent à 3 dollars selon l’échange du dollar parallèle. La livraison se fait directement et progressivement à chaque demandeur. En outre, tout Vénézuélien inscrit dans le système d’origine peut opter pour cette subvention.

Le message que les bénéficiaires recevront est le suivant: “Nous célébrons le 4e anniversaire du Carnet de la Patria. Un instrument innovant pour protéger nos populations en période de blocus économique et de pandémie. »Les sms seront envoyés via le court numéro 3532 ou via l’application veMonedero.

Comment récupérer le bonus

Le bon du 4e anniversaire de la carte de la patrie est demandé sur la plateforme Patria via ledit document. Accédez au Web, accédez à la section “ Bonus ” et inscrivez-vous à ladite aide. Il n’y a pas de type de restriction pour recevoir les 5 800 000 bolivars, même si vous devez avoir plus de 18 ans pour les recevoir.