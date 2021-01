COVID-19 :

Les Les Boliviens âgés de 18 à 29 ans factureront la prime de la faim à partir du 12 janvier. Cette aide a commencé à être livrée l’année dernière en Bolivie, distribuant 1 000 Bolivianos à chaque bénéficiaire. Le gouvernement a décidé de retirer la caution pour aider les plus touchés par la crise des coronavirus.

Le ministère de l’Économie et des Finances publiques a publié que plus de 2.200.000 personnes ont déjà été aidées, 1 842 605 ont récolté le bonus à la banque et 365 998 dans l’application mobile UNImóvil Plus. Les premiers à recevoir le bonus de la faim étaient les Boliviens âgés de 50 à 59 ans, suivis de ceux entre 40 et 49 ans et de 30 à 39 ans, qui peuvent collecter aujourd’hui comme dernier jour.

Les Les jeunes de 18 à 29 ans pourront récupérer leurs 1000 bolivianos du 12 au 26 janvier. De plus, ceux qui n’ont pas pu venir chercher leur aide à la date correspondante pourront le faire à partir du 27 janvier.

Deux façons de collecter

Le paiement peut être effectué de deux manières différentes: aller à l’un des guichets des entités du secteur financier dans tout le pays; La deuxième option serait un virement en acompte dans une institution financière agréée par l’Autorité de surveillance du système financier (Asfi).