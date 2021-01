COVID-19 :

Il Bono de Desarrollo Humano est une aide financière de 50 $ à 150 $. Le ministère de l’Inclusion économique et sociale (MIES) de l’Équateur est l’entité chargée d’étudier chaque cas avant de procéder à l’octroi de la subvention. L’aide a déjà été distribuée auparavant en raison de la pandémie de coronavirus. Les travailleurs et les familles les plus touchés par la crise économique sont les premiers à recevoir la subvention.

Comment interroger la base de données

Si vous voulez savoir si vous êtes bénéficiaire du Bonus de Développement Humain ou d’une autre aide que le Gouvernement fournit via les MIE, la première chose à faire est de vous présenter dans la base de données du Registre Social et du MIES. Les prochaines étapes à suivre sont:

Cliquez sur le lien suivant https://siirs.registrosocial.gob.ec/pages/publico/busquedaPublica.jsf Écrivez votre numéro d’identification ou celui de la personne que vous souhaitez consulter. Un nouvel onglet s’ouvrira où vous devrez sélectionner votre province de résidence . Écrivez un numéro de téléphone conventionnel, si vous n’avez pas de faveur, demandez à un voisin ou à un membre de votre famille de vous autoriser à utiliser son numéro. Entrez un numéro de téléphone portable. Appuyez sur Rechercher.

En complétant ces sept étapes, vous saurez si vous êtes ou non bénéficiaire du chèque Développement Humain ou bénéficiaire d’une autre aide. La collecte s’effectue à partir d’un échéancier de paiement en utilisant le dernier numéro de la carte d’identité. Celles se terminant au jour 1 iront les jours se terminant par 1 (1, 11 et 21) et ainsi de suite avec le reste des chiffres.