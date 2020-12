COVID-19 :

Il Bonus de Noël heureux et sûr Il est sorti sur la Plataforma Patria le 2 décembre et sera valable jusqu’à aujourd’hui 11 décembre sur la Plataforma Patria. Le gouvernement distribue un montant de 4.680.000 bolivars, l’équivalent de 4,6 dollars, et poursuit sa politique obligataire qu’il mène depuis quelques mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Le système enverra un message texte à partir du numéro court 3532: «Nous avons commencé Noël en demandant à Notre Seigneur Jésus-Christ, paix et bonheur pour notre bien-aimée patrie. Nous passerons un joyeux Noël en toute sécurité. »Les bénéficiaires recevront le montant directement et progressivement et il pourra être reçu dans l’application veMonedero.

La Plateforme Patria recommande qu’avant d’envoyer les ressources à la Banque, les différentes options disponibles soient évaluées:

Recharge et paiement des services Movilnet, Movistar et Digitel. Paiement de l’essence. Paiement des services publics Corpoelec, Cantv, Hidrológica. Participez au système d’échange. Paiement dans les magasins utilisant les points de vente BiopagoBDV. Économisez sur les titres Sovereign Gold.

Bonus à venir

La Plataforma Patria n’a pas annoncé les nouvelles obligations qui sortiront au cours du mois de décembre. Le gouvernement n’a également rien publié officiellement, mais un dernier lien devrait sortir avant la fin de 2020.