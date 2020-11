COVID-19 :

Mardi dernier le remise du Bonus Scolaire 100% pour le mois de novembre. Cette aide a déjà été distribuée précédemment par le président Nicolás Maduro. Une petite aide financière pour aider les plus jeunes lors de leur scolarité 2020-2021.

Exigences relatives aux bons scolaires

La demande du bon se fera sur la Plataforma Patria. Les parents ou représentants légaux des jeunes qui étudient cette année scolaire devront s’inscrire sur le site Web du gouvernement. L’aide sera fournie aux étudiants des cours initiaux, primaires et secondaires. Une autre exigence sera l’entrée du mineur dans le noyau familial via l’onglet «Family Nucleus» sur la plateforme Homeland.

Le montant de la prime de scolarité de 100% sera 224 000 bolivars (0,53 USD) plus 160 000 bolivares supplémentaires pour chaque élève supplémentaire. La plateforme Patria analysera chaque cas et vérifiera les données dont dispose le ministère de l’Éducation. Ensuite, la livraison à chaque bénéficiaire commencerait.

La livraison du montant sera effectuée pendant 72 heures ouvrables et pourra être retirée de la banque ou transférée à un membre de la famille ou à un tiers. La plateforme Patria informe qu’il est nécessaire d’avoir préalablement mis à jour les données de l’école du mineur sinon ils ne recevraient pas le montant économique.

«Notre objectif est de parvenir à 100% de scolarisation. Nous allons former, au fur et à mesure que l’éducation progresse, un peuple libre et cultivé du plus haut niveau», ce message sera reçu par chaque bénéficiaire après avoir obtenu le montant du bon.