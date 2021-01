COVID-19 :

Il Bonus des trois rois Le 6 janvier a été publié comme raison de la fête des Trois Rois. Le but est le pouvoir aidez plus de 9 millions de personnes au Venezuela. Tous les Vénézuéliens peuvent demander cette aide avec la carte Patria sur la plateforme Patria.

Pour recevoir le bon il ne sera pas nécessaire d’envoyer de message mais la plateforme enverra un SMS numéro 3532 à chaque bénéficiaire. L’aide sera disponible jusqu’au 15 janvier prochain.

Comment demander le bon

Dans la Plateforme Patria, vous pouvez demander le bonus via d’un processus très simple via l’application veQR. Par conséquent, vous devez télécharger l’application veQR, vous inscrire et sélectionner la subvention. L’application peut être installée sur n’importe quel appareil mobile. Ensuite Nous expliquons les étapes à suivre:

Entrez sur le site officiel et téléchargez l’application Installez l’application sur votre mobile Ajoutez votre numéro de mobile et vous recevrez un code de confirmation Entrez le code Cliquez sur l’option “Kings Bonus” Scannez votre carte nationale et attendez de recevoir de l’aide

Comment récupérer le bonus

La subvention sera facturée après réception d’un message sur le mobile depuis la plateforme ou via les données dans veQR. Le message que chaque bénéficiaire recevra est le suivant: “Je veux envoyer mon message d’unité et d’amour aux familles vénézuéliennes. Que la bénédiction des mages accompagne toujours notre peuple bien-aimé.” Le montant de 500 000 bolivars Il sera distribué à chaque bénéficiaire et sera remis sur le compte bancaire de chaque demandeur.