COVID-19 :

Il Bonus d’intendance sociale C’est une aide économique qui est répartie entre les employés de l’administration publique centrale et décentralisée. Le montant livré est évalué à 100 $ par mois et est payé via la plateforme Patria. Cette aide a déjà été distribuée en août, septembre, octobre et novembre.

Exigences

Les principales conditions pour recevoir le bonus sont: être un travailleur de l’administration publique centrale et avoir plus de 18 ans. Chaque institution dispose d’une tabulatrice pour verser la subvention aux 4 millions de fonctionnaires. Cependant, un groupe a déclaré qu’il ne recevait pas l’argent.

Le bon arrivera par SMS du numéro 3532 et la plateforme Patria conseille de garder toutes les données personnelles à jour. Une fois le bon reçu, vous devez l’accepter car si 15 jours s’écoulent, il peut être remis à un autre travailleur de l’administration publique.

Étapes à suivre si vous n’avez pas reçu le bon

Vérifiez et mettez à jour vos données sur la plateforme Patria Sélectionnez Hogares de la Patria Remplissez tous les sondages Scannez la carte par distributeur automatique Acceptez les bonus pour ne pas les perdre Ne mettez personne qui n’est pas un de vos proches dans votre noyau.