COVID-19 :

Il Bonus d’intendance sociale C’est une aide économique d’une valeur de 100 dollars par mois qui est obtenue dans la plateforme Patria. La subvention est accordée à tout le personnel de l’administration publique centrale et décentralisée. Vous devez également avoir plus de 18 ans pour bénéficier de cette aide.

Il Simon Rodriguez Bond Il s’adresse à tous les travailleurs du domaine éducatif grâce à l’utilisation de la carte nationale. Le montant que chaque bénéficiaire recevra n’a pas encore été officialisé, le mois dernier, 6 500 000 bolivars ont été livrés, soit 9,85 dollars. On dit qu’il pourrait dépasser dix millions.

Les deux bons ont des destinataires et des montants différents, mais les deux peuvent être demandés avec le Carnet de la Patria dans la Plataforma Patria. Donc, vous pouvez vous inscrire aux deux bons et attendre une réponse de l’institution. Le but des subventions est d’aider les personnes les plus touchées et vulnérables par le coronavirus.

La politique obligataire de Nicolás Maduro est toujours en vigueur dans le pays et une nouvelle aide est déjà attendue pour 2021. Pour l’instant, le président ne s’est pas prononcé sur le type d’obligations que nous pourrions trouver dans quelques semaines, mais si Il a déclaré qu’il continuerait à travailler pour l’ensemble de la population.