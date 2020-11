COVID-19 :

Bien que ce ne soit pas quelque chose qui est devenu si répandu que tout le monde le fait, c’est une tendance à la hausse à porter le masque avec un accessoire tel qu’un pendentif ou une chaîne. Avec cette invention, en plus de donner l’élément de protection une amélioration esthétique, cela vous permet également gardez-le en vue en permanence même si vous l’avez supprimé.

Cependant, autour de cette question sNous avons créé un débat sur la question de savoir si c’est sûr ou non. Certains défendre que de cette façon, il n’est pas laissé dans la poche, dans un sac ou n’importe où, et n’infecte aucune surface. Oui d’autres soutiennent que c’est aussi mauvais que de le porter dans la main, dans le coude, dans le bras.

Ce qui est clair, c’est que l’essentiel est la sécurité sanitaire, avant l’apparence ou le style, de sorte que les experts déconseillent cette fonctionnalité ou cet accessoire, puisque l’idéal est portez-le toujours à l’abri lorsqu’il n’est pas utilisé, soit dans une pochette, une enveloppe ou un papier jetable.

L’importance de bien le garder

Les masques sont obligatoires, et il faut donc tenir compte du fait que il peut s’agir d’un objet contaminé. De cette façon, Les experts disent que le masque ne doit pas être porté comme s’il s’agissait d’un autre objet. Vous devez vous assurer qu’il n’entre pas en contact avec un autre article. Par conséquent, même le porter sur le coude est un doute.

Depuis le début de la pandémie, l’option qui a toujours été considérée comme la plus sûre est d’utiliser un sac en tissu ou en papier, avec l’utilisation de la même restreinte uniquement pour le masque. Cela évite les risques d’infection.

En outre, il existe une multitude de marques qui, tout comme elles commercialisent ces chaînes et pendentifs, ajoutent également les housses, souvent combinés, de la même couleur, combinés, de sorte que le facteur esthétique continue d’être présent.

Avis d’experts

L’expert Boticaria García, qui mène une activité éducative sur les réseaux sociaux, a déclaré à cet égard être totalement contre les recommandations sanitaires: “Je suis préoccupé par l’urgence avec laquelle nous voulons transformer un élément de sécurité en accessoire de mode. Je pense que c’est merveilleux de vouloir normaliser l’utilisation du masque, plus ils sont confortables et beaux, plus les gens le porteront. Mais tout ne va pas. La première chose est la sécurité. Et les gadgets de ce type sont restés ».

Le membre de la Dermopharmacie et des Produits de Santé du Collège Officiel des Pharmaciens de Madrid (COFM), Rosalia Gozalo, expliquait 20 minutes plus tard l’importance de connaître la vraie fonction des masques: “Nous devons être très clairs qu’un masque n’est pas un accessoire de mode, ce n’est pas un collier ou une écharpe.”

De plus, il a ajouté que ces pendentifs “font ressembler le masque à un pendule et frottent tout ce qui est à sa portée” et qu’il est essentiel «d’éviter tout contact avec cet élément contaminé».

L’utilité des pendentifs qui se voit bien

Ce que j’aime le moins dans cette tendance à porter le masque accroché à une chaîne, c’est justement ça, qu’il est suspendu et peut infecter d’autres surfaces, augmentant le risque d’infection.

Cependant, lorsqu’il est porté, les pendentifs peuvent être utiles car ils adhèrent bien à la tête et aux oreilles, de sorte que il est très difficile pour vous de le laisser tomber et vous pouvez être plus sûr. Ainsi, vous pouvez utiliser les pendentifs, mais en les complétant en les gardant bien rangés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.