COVID-19 :

Tous les patients qui ont surmonté le coronavirus ne continuent pas leur vie sans aucune trace de la maladie. Selon El Mundo, une personne sur vingt souffre de «brouillard cérébral». Ce concept a été défini par le biologiste Bárbara Gallavotti comme “une séquelle qui affecte nos capacités mentales à moyen et long terme”.

Cette suite, qui affecte généralement les personnes âgées de 18 à 49 ans, principalement, comprend un grand nombre de symptômes possibles, parmi lesquels les perte de mémoire, détresse, confusion ou difficulté à rester concentré. Ces handicaps génèrent donc des problèmes pour mener des activités professionnelles et, en général, mener une vie quotidienne naturelle.

“Je me réveille, je vais à mon quotidien normal et soudain j’ai oublié d’aller chercher mes enfants à l’école», Déplore Elisabeth Semper lors d’une conversation avec TVE. “Au début, je pensais que c’était dû à la détention, mais quand cela a continué à m’arriver après avoir été enfermé, j’ai rejeté cette hypothèse”, Ajouter.

Une suite habituelle

Une enquête menée au Canada auprès de 3930 personnes qui ont déjà vaincu la maladie montre que Le «brouillard cérébral» était le quatrième symptôme le plus fréquemment signalé par les participants à l’enquête. En fait, plus de la moitié disent avoir subi des pertes de mémoire et avoir du mal à rester concentrés.

Une étude menée par les Centers for Disease Control and Prevention a révélé que 1 adulte sur 5 âgé de 18 à 34 ans n’avait pas été en mesure de maintenir une santé mentale optimale après l’infection. Dans le même esprit, une enquête française est en cours dans laquelle les cas de 120 patients admis ont été analysés. D’eux, 34% avaient des problèmes de mémoire et 27% étaient incapables de se concentrer plusieurs mois après l’admission.

«Vous vous réveillez le matin et on dirait que vous avez bu toute une bouteille de vin. Vous ne pouvez pas vous réveiller rapidement, vous avez du mal à vous concentrer et parfois vous ne trouvez pas les mots que vous voulez utiliser “, explique Silvia Soler, citoyenne qui souffre toujours de douleurs corporelles et de séquelles neurologiques huit mois après son infection.

Pour tout ça, ilLes scientifiques tentent de découvrir quelles sont les raisons de ce problème. Aluko Hope, spécialiste en soins intensifs à l’hôpital Montefiore de New York, affirme que les personnes qui souffrent de ces troubles «ne sont pas seulement des personnes âgées, mais aussi des personnes en bonne santé qui ont transmis le virus sans problème».

Le président de la Société espagnole de neurologie, José Miguel Láinez, raconte le “brouillard mental” principalement avec les personnes qui “ont été admises à l’USI et qui, en raison de leur intubation, ont souffert d’hypoxie”, bien qu’il reconnaisse qu’il se manifeste également chez les patients présentant des images légères de COVID-19.

«L’origine de ce problème peut être multiple et son lien avec des problèmes psychologiques doit être écarté. Le brouillard mental pourrait être produit en raison d’une lésion vasculaire inflammatoire des artères ou en raison de problèmes immunologiques contre les neurones cérébraux “, c’est fini.