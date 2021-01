COVID-19 :

La Commission européenne a autorisé ce mercredi l’utilisation du Vaccin Moderna dans l’Union européenne, ce sera donc le deuxième à être administré sur le Vieux Continent après celui de Pfizer BioNTech qui a été approuvé le 21 décembre. Cela a été annoncé par le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un message sur les réseaux sociaux quelques heures après que le prototype Moderna ait reçu le feu vert du Agence européenne des médicaments (EMA). «Nous fournissons aux Européens des vaccins sûrs et efficaces contre Covid-19. Nous avons autorisé le vaccin de Moderna, le deuxième à être utilisé dans l’UE », a-t-il déclaré.

Dans le cadre des contrats signés avec la société pharmaceutique américaine, la Commission européenne a acquis 160 millions de doses du vaccin de Moderna, 80 fixes et autant facultatifs.

Le feu vert de Bruxelles à la commercialisation et à l’utilisation du traitement Moderna intervient trois heures seulement après que l’EMA a accordé l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Ce le nombre de doses distribuées dans les États membres augmentera, à un moment où les retards et les problèmes de déploiement des vaccins ont suscité les critiques de certains États membres.

De cette manière, le Community Executive continue de s’engager à raccourcir toutes les procédures pour accorder rapidement l’autorisation des vaccins, alors que le processus prend normalement 67 jours.

Comme Von der Leyen l’a rappelé, la Commission européenne a engagé 2 milliards de doses des vaccins potentiels, qui devraient être plus que nécessaires pour protéger la population de l’UE et respecter les engagements internationaux acquis par le bloc.

Pour sa part, le commissaire à la santé, Stella kyriakides, a indiqué que d’autres vaccins suivront Pfizer et Moderna. “Nos efforts ne cesseront pas tant que les vaccins ne seront pas disponibles pour tout le monde dans l’UE”, a-t-il déclaré, recommandant que pendant que la campagne de vaccination se déroule, il est conseillé d’être patient et de rester discipliné et vigilant.

Selon le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke, le vaccin de la société américaine est “un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle”. “Le fait que nous ayons cette deuxième recommandation pour un vaccin positif dans un peu moins d’un an depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie est un exemple des efforts et de l’engagement de tous”, at-il souligné.

De cette manière, l’EMA a recommandé par consensus à la Commission européenne d’accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle formelle, telle que Il l’a fait il y a quelques semaines avec le vaccin Pfizer et BioNTech. Dans le cas du vaccin nord-américain, il est administré en deux injections dans le bras, à 28 jours d’intervalle. Les effets secondaires les plus courants du vaccin ont généralement été légers ou modérés et se sont améliorés quelques jours après la vaccination.