COVID-19 :

La Commission européenne signera le contrat avec les sociétés pharmaceutiques “ bientôt ” Pfizer et Bionech achèteront jusqu’à 300 millions de doses de leur vaccin Covid-19, dont les deux firmes ont annoncé ce lundi une efficacité supérieure à 90%.

Cela a été assuré par la responsable de la Community Executive, Ursula von der Leyen, dans un message qu’elle a partagé sur le réseau social Twitter. «Excellente nouvelle de Pfizer et Biontech sur le succès de leur dernier essai clinique pour un vaccin Covid-19. La science européenne fonctionne!“, a écrit.

L’Allemand a également précisé que Bruxelles signera “prochainement” un contrat avec les deux firmes aux termes duquel réservera jusqu’à 300 millions de vaccins pour les États membres. “Protégeons-nous les uns les autres en attendant”, at-il souligné.

La Commission européenne, en particulier, est en attente d’officialiser le “pré-accord” qui a atteint les deux groupes pharmaceutiques le 9 septembre. Dans le cadre de ce pacte, l’UE aurait accès à 200 millions de doses et la possibilité d’augmenter ce chiffre de 100 millions de doses supplémentaires.

L’objectif de Bruxelles est d’avoir un portefeuille de vaccins “ diversifié ” pour faire face à la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2 et a déjà signé des contrats définitifs avec trois sociétés pharmaceutiques: AstraZeneca (300 millions de doses), Sanofi-GSK (300 millions de doses) et Johnson & Johnson (200 millions de doses). dose).

Outre Pfizer et Biontech, les autorités communautaires avoir des conversations avancées avec CureVac et Moderna. Pfizer et Biontech ont annoncé lundi que leur vaccin Covid-19 est efficace à plus de 90%, suite au “succès” de la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3.

Ainsi, son candidat pour un vaccin à base d’ARNm, le BNT162b2 contre le SRAS-COV-2 a démontré son efficacité contre le coronavirus chez des participants sans preuve préalable d’infection, selon la première analyse d’efficacité provisoire réalisée le 8 novembre. Sur la base des projections actuelles, l’entreprise prévoit de produire jusqu’à 50 millions de doses dans le monde de vaccins en 2020 et jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021.