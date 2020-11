COVID-19 :

Le joueur du Deportivo Alavés Jorge Franco “Burgui” a confirmé ce vendredi son positif pour le coronavirus après des tests PCR effectués par le club sur l’ensemble de l’équipe et qui ont contraint l’équipe de Vitoria à suspendre l’entraînement.

Le footballeur d’Estrémadure a indiqué le résultat via son profil Instagram officiel et a déclaré qu’il présentait des «symptômes légers» qui «lui donnaient un peu de guerre», bien qu’il ait précisé qu’il était «bien, chez lui, isolé et de bonne humeur. se conformer au protocole, vaincre la maladie et revenir au plus vite s’entraîner “avec ses coéquipiers.

“Je veux profiter de cette occasion pour demander à tout le monde d’être extrêmement prudent. C’est l’affaire de tous de faire face à cette situation”, a averti l’athlète.

Le club a rapporté dans un communiqué de presse que “le reste des membres de la bulle de la première équipe ont été testés négatifs dans les tests respectifs”.

Avec ce résultat, l’entité Albiazul a suspendu l’entraînement de l’équipe prévue ce vendredi et procédera à une désinfection complète de la Cité des Sports José Luis Compañón, comme cela se fait chaque semaine.

Tous les membres de la première équipe répéteront les tests PCR pertinents au cours de la journée pour “garantir les conditions sanitaires” fixées par le CSD et LaLiga pour le contentieux du match correspondant à la neuvième journée du championnat contre Levante ce dimanche.