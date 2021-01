COVID-19 :

Il Leganés – Séville samedi prochain, huitièmes de finale du duel Copa del Rey (Butarque, 20h30) sera joué sans public. Les pepineros ont pris la décision de ne pas ouvrir les portes de leur enclos plus de dix mois après la dernière fois qu’ils l’ont fait, invoquant des raisons de responsabilité sanitaire.

Bien que le La communauté de Madrid n’a pas opposé son veto à cette possibilité (la permission dans ces parties appartient au Administration régionale, pas dans le national), le club Kakhol lavan comprend que l’accueil des supporters contrevient à la logique de la lutte contre la pandémie et, par conséquent, au protocole établi par La Ligue depuis la reprise des compétitions.

Augmentation de l’incidence accumulée

Cette décision, ils insistent ButarqueCela n’a pas été facile à prendre. C’est douloureux parce que Leganes Ils ont hâte d’accueillir le public dans les plus brefs délais. Mais la situation sanitaire de la région et de la localité en particulier, ajoutent-ils, nous invite à être plus prudents que jamais vu que la troisième vague est une réalité.

Dans la Communauté l’incidence cumulative de COVID-19[feminine il est déjà de 452 positifs pour 100000 habitants et en Leganes il atteint 299 cas pour 100 000 habitants selon les dernières données du ministère de la Santé.

De plus, le Leganes comprendre que le protocole La Ligue il est efficace pour contenir le virus dans le football professionnel, au-delà des cas isolés presque toujours liés à des actions particulières qui n’ont rien à voir avec la réglementation. À Butarque, ce protocole fonctionne efficacement. Jusqu’à présent cette saison seulement Juan Muñoz a été testé positif. C’est pourquoi la Lega estime que, pour l’instant, il est préférable de poursuivre ces mesures.

Une décision qui trouve également protection dans le protocole de la Copa del Rey cette Fédération espagnole (RFEF) élaboré sur la base des circonstances actuelles et qu’il obligeait les clubs professionnels à Premier et deuxième pour concourir suivant les mesures de sécurité de LaLiga.

Public uniquement à Ourense

Jusqu’à présent cette saison, la première équipe n’a disputé qu’un seul match avec le public. C’était au premier tour de la Coupe, contre Ourense, alors que la situation n’avait pas empiré et parce que l’Ourense et la Xunta de Galicia ont donné le feu vert à la vente de billets.

Cependant, au dernier tour de la Coupe, contre Socuéllamos, il n’y avait pas de public. D’abord parce que Castilla La Mancha Il était déjà en phase 3 de son alerte sanitaire et, d’autre part, parce que les Socuéllamos avaient déjà avancé cette possibilité et n’envisageaient même pas la vente de sièges pour des raisons similaires à celles de la Leganes.

Ainsi, la Lega n’est pas la seule équipe qui, pouvant accueillir un public dans son fief pour la Copa del Rey, a décidé de ne pas le faire. Il Fuenlabrada, avant le Majorque au tour précédent, il n’a pas non plus ouvert ses portes et le Alcorcón, avant le Valence, ne fera pas la même chose dimanche prochain.