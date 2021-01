COVID-19 :

Ce lundi, la quarantaine radicale a commencé jusqu’au 10 janvier prochain au Venezuela. Une mesure qui vise à stopper l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays. Pendant ces sept jours, seuls les secteurs essentiels, tels que la santé, la sécurité, les télécommunications, les transports et l’alimentation, resteront ouverts.

Programme

Le ministère du Pétrole, pour sa part, a publié un nouveau calendrier de distribution de carburant pour la quarantaine de sept jours. C’est le même schéma qui était précédemment utilisé au Venezuela, c’est-à-dire que le réservoir peut être rempli à partir du numéro de plaque à bornes de chaque véhicule.

Il transports publics et de fret aura toujours un 100% subvention directe bien que Claudio Farías, vice-ministre des transports terrestres, a déclaré il y a quelques jours qu’un nouveau type de contribution économique à destination de ces moyens de transport est à l’étude. La subvention mensuelle pour la population est 120 litres et 60 litres pour motos.

Ce lundi 4 janvier, les véhicules dont les plaques d’immatriculation se terminent par 3 et 4 pourront se rendre aux stations-service.Mardi, plaques d’immatriculation 5 et 6; et le mercredi, celles terminées en 7 et 8. Le jeudi, les plaques terminées en 9 et 0 le feront. Vendredi, 1 et 2; et ainsi de suite jusqu’au dimanche 10 janvier.