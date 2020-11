COVID-19 :

Avec un peu plus d’un mois pour commencer le cours baloncestístico 2020-21, la NBA continue de déposer les derniers détails de la saison à venir. Avec seulement 72 jours de congé entre la réalisation de la dernière bague, dans ce cas, les LakersEt le jour de l’ouverture, nous sommes confrontés à la moindre différence entre une fin de saison et le début de la prochaine de l’histoire de la compétition américaine. Cela oblige l’entité à se battre contre la montre pour obtenir au plus vite tout ce qu’elle peut et fixer les règles d’une nouvelle année qui sera marquée par le coronavirus, pour un calendrier réduit à 72 matchs mais avec l’intention d’éviter la bulle et faites tout aussi normalement que possible. Avec ce qui est établi, ils étaient déjà date officielle du projet (18 Novembre) l’ouverture du marché (20 Novembre) et commencer le camp trainning (1 Décembre) et la saison, dont 22 Décembre comme le jour de la libération. Manquer juste les dates internes qui gère la NBA pour la saison.

C’est ce qu’Adrian Wojnarowski a résolu. Et bien que les dates ne soient pas officielles, elles semblent assez approximatives. L’idée, telle que publiée par le journaliste ESPN, C’est que le All Star se dispute entre le 5 et 10 mars et termine la saison régulière le 16 mai. De 17 à 21, il y aura un tournoi de play-in pour établir le dernier qualifié pour les éliminatoires de chaque conférence; le premier tour débutera le 22 mai, le 7 juin cédera la place aux demi-finales et le 22 à la fin de l’Est et de l’Ouest. Les finales de la NBA seront développées en fonction du nombre de matchs joués et allonger la série, du 8 au 22 juillet. Cela ne coïnciderait théoriquement pas avec les Jeux olympiques de TokyoQui commencent le jour 23. En l’absence d’approbation finale, il s’agit d’une première tentative par un calendrier assez précis et n’a qu’à être officialisée.