COVID-19 :

Milan a battu Naples au San Paolo 1-3 et reste le leader de la Serie A. Les sports roulent. L’équipe de Pioli maintient ses sentiments dès le début du championnat et il semble qu’ils se battront à nouveau jusqu’à la fin pour les positions d’honneur du classement. Au contraire, la situation économique délicate que traverse le club, qui faisait état il y a des semaines d’un solde fermé avec des pertes de 200 millions en raison de la pandémie, cela complique beaucoup les choses lorsqu’il s’agit d’entreprendre des mouvements dans son personnel.

La rénovation de Donnarumma est un enjeu majeur en ce moment. Le gardien de but est l’une des pièces capitales du projet et c’est le grand effort à faire. Cependant, en parallèle, il y a des affaires pendantes. L’un d’eux est celui de Calhanoglu. Le Turc, qui a grandement amélioré ses prestations ces derniers mois, met également fin à son contrat en juin et les négociations ne sont pas sur la bonne voie. Maldini l’a clairement indiqué après le match de San Paolo. Le directeur de la stratégie sportive du club lombard a exprimé son malaise face au tournant que les négociations ont pris. «Un accord implique deux, nous avons déjà fait notre part; notre intention est d’essayer de garder Hakan Calhanoglu de la même manière que nous voulons garder Gianluigi Donnarumma. Il en faut deux pour danser le tango … », lâche-t-il quand on l’interroge sur la situation du Turc, devenu l’un des meilleurs écuyers d’Ibrahimovic de l’équipe et un joueur qui offre de nombreuses possibilités d’attaque Lombard.

Selon des sources proches du club lombard, il y a une différence substantielle entre ce que Milan offre au Turc et ce que demande l’Ottoman. Ainsi, une amélioration par rapport aux 3,5 millions nets par saison a été mise sur la table, alors que l’ancien joueur de Leverkusen demande entre 5 et 5,5. En ce moment le pessimisme s’est installé et il n’est pas exclu que, pour éviter de plus grands maux, Calhanoglu fasse l’objet d’un transfert en janvier, pour l’empêcher de partir libre en juin.

Alors que le Turc a resserré un peu plus la corde. Au milieu des rumeurs d’intérêt de la Juventus, rien d’autre ne lui est venu à l’esprit que de se rendre à Turin pour être vu avec Demiral, le défenseur central turc du club piémontais. Tous deux sont amis, mais le pire, c’est que Calhanoglu a ignoré les restrictions dues au covid et a voyagé. Un voyage interdit qui ne s’est pas bien passé à Milan. Le Turc ne pouvait pas voyager uniquement pour des raisons professionnelles ou pour des raisons majeures justifiables. L’instantané sur les réseaux sociaux ne confirme rien de tout cela et brouille encore plus une relation qui semble sur le point de se rompre.