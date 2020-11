COVID-19 :

D’autres grands noms du football italien souffrent de coronavirus. La Fiorentina a annoncé ce matin que José Maria Callejón a été testé positif au COVID-19 trincez la dernière PCR. Le joueur est asymptomatique et est déjà isolé, comme le reste du groupe à ce jour. Pour l’entité c’est le sixième cas, après ceux de Vlahovic, Cutrone, Pezzella, Cáceres, Pulgar et Sottil (maintenant un joueur de Cagliari), tous guéris. Sa défaite est un coup dur pour Viola, qui se rendra demain à Parme pour une rencontre fondamentale. L’équipe n’a ajouté que sept points au cours des six premiers jours, l’entraîneur Iachini est plus interrogé que jamais et après la confrontation il pourrait être remplacé par le retour de Cesare Prandelli.

L’après-midi, d’ailleurs, Edin Dzeko a annoncé sa contagion sur ses réseaux sociaux: “Bonjour à tous, à mon grand regret je suis positif au covid et je vais devoir respecter une période de quarantaine. Je tiens à rassurer tous ceux qui me connaissent: heureusement, je n’ai aucun symptôme particulier. Pendant un jour je serai loin de mes compagnons, mais avec mon esprit et mon cœur je continuerai avec eux“L’attaquant rejoint les cas de Riccardo Calafiori et Amadou Diawara à Rome. Au total, il y a 13 joueurs du Calcio séropositifs pour le virus en ce moment.

Et ce vendredi, en plus, une mauvaise nouvelle est également arrivée pour l’équipe italienne avant la pause: Roberto Mancini est positif. L’entraîneur s’est présenté au PCR en vue des engagements de la semaine prochaine et ne pourra pas être sur le banc d’Azzurra pour le match amical contre l’Estonie (11 novembre). Pour les matches contre la Pologne (15 novembre) et la Bosnie (18 novembre), cela dépendra des tests des prochains jours.