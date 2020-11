COVID-19 :

Suivez en direct la dernière heure sur le coronavirus Covid: les nombres de personnes infectées et décédées, les différents confinements et horaires restrictifs dans les communautés autonomes, les propositions économiques pour réactiver l’économie, les informations les plus marquantes de l’arène internationale et autres nouvelles d’intérêt .

Calviño estime que la deuxième vague de Covid a moins d’impact économique que la première

La troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques, Nadia Calviño, a déclaré ce samedi que la deuxième vague de Covid-19 en Espagne avait un impact économique “inférieur” à la première, selon toutes les estimations, et a défendu la priorité des actions à éviter. que les flambées entraînent des dommages structurels à l’économie.

En clôturant par télématique la XXV Rencontre de l’Economie de S’Agaró, il a souligné que ces derniers mois “l’économie espagnole a continué de croître et de créer des emplois” – avec le maintien des affiliations à la Sécurité Sociale en octobre et novembre – malgré la hausse de contagions d’été.

Le nombre de morts en Galice s’élève à 1062 après six autres décès

Le ministère de la Santé a notifié ce samedi la mort de six personnes, de sorte que le nombre total de morts en Galice s’élève à 1.062. Ce chiffre est le plus bas nombre de décès signalés jusqu’à présent cette semaine en Galice: lundi (21), mardi (15), mercredi (15), jeudi (7) et vendredi (10).

Sur les six défunts – tous avaient des pathologies antérieures -, trois étaient liés à des résidences: une femme de 88 ans, décédée au CHUS de Santiago – venait de la résidence Santa Olalla de Boqueixón-; ainsi qu’un homme de 83 ans et une femme de 89 ans décédés à la résidence Nosa Señora dos Miragres à Barbadás (Orense).

Castilla-La Mancha enregistre 915 nouveaux cas, les décès passent à 21

Le gouvernement de Castilla-La Mancha, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé publique, a confirmé 915 nouveaux cas d’infection à coronavirus. Par province, Toledo a enregistré 403 cas, Ciudad Real 184, Albacete 116, Cuenca 110 et Guadalajara 102.

Le nombre cumulé de cas depuis le début de la pandémie est de 81 153. Par province, Toledo cumule 31 309 cas, Ciudad Real 19 218, Albacete 12 991, Guadalajara 9 961 et Cuenca 7 674.

Le nombre d’hospitalisés pour COVID-19 dans un lit conventionnel est de 698, le chiffre le plus bas en 17 jours, a rapporté le Conseil dans un communiqué de presse.

Aragon détecte 598 nouveaux cas de Covid-19

La direction générale de la santé publique du gouvernement d’Aragon a rapporté que ce vendredi 13 novembre, 598 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés. Il s’agit de données provisoires, en attendant la mise à jour des chiffres sur le Portail Transparence de l’Exécutif régional. En outre, 44 décès ont été signalés par COVID-19 au cours des dernières 24 heures.