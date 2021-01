COVID-19 :

21h30 Ségovie augmente le niveau d’alerte

La Junta de Castilla y León a élevé Ségovie au niveau 4 d’alerte pandémique pour COVID-19 au vu des derniers rapports épidémiologiques et sanitaires se référant à la province de Ségovie, décision prise ce 1er janvier au Conseil de gouvernement extraordinaire, qui sera publié ce samedi 2 janvier au Journal officiel de la Communauté et entrera en vigueur à partir de 00h00 le dimanche 3 janvier.

Le Conseil a approuvé cet accord, avec l’adoption conséquente de mesures sanitaires préventives ordinaires pour contenir la pandémie dans ce territoire provincial, ont informé des sources de l’exécutif régional.

20h50 L’Italie rouvrira les écoles le 7 janvier

Le gouvernement italien a annoncé ce vendredi qu’il rouvrirait les écoles le 7 janvier pour permettre la tenue de cours en personne malgré la pandémie.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué qu’une éducation “sûre” doit être garantie malgré le coronavirus. Ainsi, il a précisé que les cours peuvent être repris à 50 pour cent de la capacité normale, bien que le reste des étudiants devra suivre la leçon de chez eux.

20h30 Les États-Unis dépassent 20 millions d’infections

Les autorités américaines ont rapporté ce vendredi que le pays avait dépassé les 20 millions d’infections après en avoir ajouté 227 616 le dernier jour. Ce chiffre est presque le double de celui de l’Inde, deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie. Ainsi, la propagation du coronavirus dans le pays nord-américain est entrée en 2021 sans signes de ralentissement.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, depuis le début de la pandémie, 20 037 736 infections ont été enregistrées dans le pays et 346 687 décès, dont 3 419 ont été vérifiés le dernier jour.

20h00 Extension des restrictions dans les localités de Castilla-La Mancha

Le ministère de la Santé de Castilla-La Mancha a prolongé les mesures de confinement de niveau 3 pour une période de 10 jours, à partir de ce vendredi, dans les villes d’Albacete, Chinchilla de Monte-Aragón, Membrilla et Ajofrín, compte tenu de l’évolution des cas ces dernières semaines épidémiologiques.

Au cours de la semaine épidémiologique numéro 51 (du 14 au 20 décembre 2020), dans la commune d’Albacete, un total de 438 cas de COVID-19 ont été déclarés au système de surveillance épidémiologique, ce qui représente un taux d’incidence hebdomadaire de 252, 7 cas pour 100 000 habitants, a rapporté la Commission dans un communiqué de presse

19:00 Extremadura ouvre l’année avec 543 nouvelles infections

La communauté autonome d’Estrémadure a enregistré 543 cas positifs confirmés de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ainsi que cinq autres décès. En outre, 219 personnes sont admises dans les hôpitaux d’Estrémadure, dont 28 aux soins intensifs. En outre, il y a eu 46 inscriptions, ce qui équivaut à un total de 31 787 inscriptions.

Ce jour-là, nous devons regretter la mort de cinq personnes avec un diagnostic positif de Covid-19, ce qui représente un total de 1072 depuis le début de la pandémie.

18h40 La Russie enregistre 27000 nouvelles infections et plus de 500 décès

La Russie a commencé l’année avec 27000 autres infections et plus de 500 décès dus au COVID-19, comme le rapporte ce vendredi le centre opérationnel national de lutte contre le coronavirus.

Plus précisément, au cours des dernières 24 heures, 27 039 cas ont été enregistrés, dont 4 080 asymptomatiques. La plupart ont été détectés dans la capitale (5 907), à Saint-Pétersbourg (3 746) et dans la province de Moscou (1 568). Avec cela, il y a déjà 3 186 336 infections confirmées dans le pays depuis le début de la pandémie.

18h00 Le Royaume-Uni dépasse le million de personnes vaccinées

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé ce vendredi que plus d’un million de personnes dans le pays avaient déjà été vaccinées contre le COVID-19 après le début de la campagne de vaccination le 8 décembre dans le Pays.

«Nous avons commencé cette année en sachant que nous avons de meilleurs jours à venir. Nous avons déjà fourni un million de vaccins », a souligné Hancock dans un message publié sur son compte Twitter.

17h30 Le Chili enregistre 3588 nouvelles infections

Les autorités sanitaires chiliennes ont rapporté ce vendredi que le pays avait vérifié un rebond des cas de coronavirus après avoir ajouté 3588 infections et 52 décès le dernier jour, un chiffre qui est proche du record historique d’infectés le 10 juillet, lorsque environ 4 000 cas ont été détectés.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé du pays a indiqué que les infections avaient augmenté de 31 pour cent au cours des 14 derniers jours, bien que quatre régions aient réussi à enregistrer une diminution des infections.

16h40 Les utilisateurs de résidences galiciennes infectées continuent d’augmenter

Les cas de Covid-19 dans les utilisateurs de résidences galiciennes continuent d’augmenter et sont passés des 123 que la partie Politique sociale de ce jeudi a collectés aux 135 de ce vendredi 1er janvier.

Plus précisément, les points positifs de huit utilisateurs de la maison de retraite Santa Teresa de Jornet à La Corogne et de neuf autres du DomusVI Vimianzo, qui est actuellement le plus touché, sont ajoutés au calcul.

16:30 Canarias ajoute 259 positifs, dont 158 ​​à Tenerife, et trois décès

Le ministère de la Santé du gouvernement des îles Canaries enregistre provisoirement 259 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ce vendredi, portant le nombre total de cas cumulés aux îles Canaries à 27333.

Au cours des dernières 24 heures, trois décès ont été signalés, deux hommes à Tenerife et un à Gran Canaria, âgés de 75 à 91 ans, et l’un des défunts est associé à l’épidémie à la résidence Santa Rita à Puerto de la Croix.

13:09 La Rioja commence 2021 avec 110 cas plus actifs et atteint 792

La Rioja a commencé 2021 avec 110 cas plus actifs de COVID-19 que la veille, de sorte que le nombre actuel de personnes atteintes de coronavirus est de 792, selon les dernières données mises à jour par le gouvernement de La Rioja. Cependant, il ne pleure plus les morts. La pression hospitalière augmente légèrement.

Depuis le début de la pandémie, 586 personnes sont mortes du Covid-19 à La Rioja. De ce nombre, 286 résidaient dans des maisons de soins infirmiers.

12h27 La Catalogne enregistre 3732 cas et 35 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures

La Catalogne a enregistré jusqu’à ce vendredi 401668 cas confirmés de coronavirus -367538 avec un test PCR ou un test d’antigène-, 3732 de plus que dans le décompte de jeudi, a rapporté le ministère de la Santé de la Generalitat via son site Internet.

Le bilan total des décès s’élève à 17 095, soit 35 de plus que ceux enregistrés jeudi: 10 567 en hôpital ou centre socio-sanitaire, 4 385 à domicile, 980 à domicile et 1 163 non classables faute d’informations.

11h10 La Garde urbaine de Barcelone dépose 112 plaintes pour non-respect du couvre-feu le soir du Nouvel An

Les agents de la Garde urbaine de Barcelone ont déposé 112 plaintes pour non-respect du couvre-feu le soir du Nouvel An et 39 autres pour ne pas porter le masque sur la voie publique et dans d’autres espaces de loisirs.

Dans un communiqué ce vendredi, le conseil municipal a détaillé qu’aucune fête illégale n’avait été détectée, bien qu’une célébration dans le hall d’un immeuble avec un groupe de 10 personnes et un karaoké avec environ 22 personnes à l’intérieur.

Il n’a pas été nécessaire d’expulser des personnes ou des groupes qui dépassaient le nombre autorisé sur la voie publique; On n’a pas non plus trouvé de personnes ayant bu de l’alcool sur la voie publique.

09:10 L’incidence continue d’augmenter

Le taux d’incidence pour 14 000 habitants continue d’augmenter en Espagne après ce que nous avons passé les vacances de Noël. L’incidence cumulée augmente de dix points en une journée avec 265 cas, contre 255 mardi dernier. Ce chiffre est le pire depuis début décembre lorsque 265,76 cas ont été enregistrés. Les îles Baléares continuent de diriger les communautés qui sont dans la pire situation.

09:00 Neuf mille terrasses à Madrid ne paieront pas la taxe communale à partir d’aujourd’hui

Près de 9000 terrasses de la capitale seront exemptées du paiement de la redevance à la mairie de Madrid à partir du 1er janvier, lorsque les ordonnances fiscales pour 2021 approuvées la semaine dernière entreront en vigueur.

Les hôtels sont d’autres bénéficiaires, qui verront, avec un impact de 11,8 millions d’euros, une réduction de 50% de la taxe foncière (IBI), de la taxe d’activités économiques (IAE) et de la taxe sur les déchets TRUA).

08h40 Le défunt descend le dernier jour

Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce jeudi 18 047 nouveaux cas de COVID-19, dont 10 217 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Le nombre total d’infections en Espagne est déjà passé à 1 928 265 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles.

148 nouveaux décès ont été ajoutés au rapport de ce mercredi, contre 247 hier.

08h30 Bilan des infections au Japon

Mauvaise nouvelle du pays du soleil levant à la veille du début d’une année olympique… Un an après cela aurait dû être. Les autorités sanitaires japonaises ont confirmé ce jeudi que le pays avait trouvé un nouveau nombre record de 4518 cas de coronavirus en une seule journée alors que le pays se battait contre la troisième vague d’infections.