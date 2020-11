COVID-19 :

La désinformation est l’arme préférée de nombreuses personnes pendant la pandémie que nous traversons. Et bien que nous soyons déjà dans la désescalade, les flambées continues qui ont eu lieu ne font que nourrir des canulars et des «fausses nouvelles» qui courent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des canulars comme ça la communauté chinoise d’Usera, à Madrid, a fermé ses entreprises.

Canulars par WhatsApp

Selon divers messages vus sur WhatsApp et Twitter, “la communauté chinoise d’Usera (Madrid) ferme à nouveau ses magasins sur les conseils de son ambassade après l’épidémie de COVID-19 à Pékin ». Ce message est complètement faux et il n’y a aucune preuve pour cela. Selon le site Maldita.es, expert officiel du démantèlement des canulars en ligne, l’ambassade de Chine affirme qu ‘”elle n’a jamais recommandé ni ne recommande la fermeture de magasins à la population chinoise en Espagne”.

De plus, plusieurs entreprises de la région ont assuré au Web que “n’ont reçu aucune recommandation de l’ambassade de Chine, que les magasins ne ferment pas et qu’une grande partie des magasins chinois du quartier sont ouverts“, ce dernier vérifié par Maldita.es” en personne “avec des photos qui le prouvent.

Également vérifié par RTVE

Dans les messages qui circulent sur les réseaux sociaux, il est indiqué que l’ambassade de Chine en Espagne a recommandé la fermeture des établissements en raison de l’épidémie de COVID-19 à Pékin la semaine dernière. Cependant, de l’Ambassade de Chine, ils assurent que leur institution “n’a jamais recommandé ou recommandé la fermeture d’entreprises à la population chinoise en Espagne” et ils affirment que “de l’Ambassade, nous avons toujours recommandé aux résidents chinois en Espagne de suivre les protocoles établi par le gouvernement espagnol contre Covid19 ».

Non seulement Maldita.es, mais aussi De Verifica RTVE, du réseau de télévision public en Espagne et que chaque jour “nous analysons les canulars qui circulent sur les réseaux sociaux à propos du coronavirus”, ils ont voulu vérifier la véracité de cette nouvelle, constatant que ce n’est pas vrai.

Verifica RTVE a appelé le conseil municipal du district d’Usera, qui déclare que «officiellement aucune entité liée à la communauté chinoise ne nous a rien communiqué “. De la délégation du conseil municipal de Madrid, ils reconnaissent qu ‘”il est vrai qu’ils ont été plus lents à ouvrir, mais il n’y a eu aucune inquiétude ou ils nous ont transmis quoi que ce soit”.

Des photos du site Web Malavida.es montrant des entreprises chinoises à Usera ouvertes

Prudence, mais ne ferme pas

Dans un reportage proposé par Telemadrid le 18 juin, on parlait de magasins chinois toujours fermés. Cependant, la communauté a expliqué que le motif était la prudence et elle n’était pas trop inquiète. À cette date, du fait que l’état d’alarme décrété jusqu’au 21 juin n’était pas encore terminé, Ils n’ont pu ouvrir que les bars en terrasse, qui sont très peu nombreux dans le quartier en raison de l’étroitesse de ses rues et de ses trottoirs.

Le président de l’Association d’amitié Espagne-Chine, Jesús Osuna, a déclaré à Verifica RTVE que “ce qui se passe en Chine n’implique pas que cela doit affecter ici”, et a déploré le “manque de connaissances sur le fonctionnement du monde en Chine”. Osuna en a déduit que “probablement ceux qui ne l’ont pas ouvert parce qu’ils auront calculé qu’ils n’auront pas assez de revenus, en raison des restrictions.”

Xiao Hai, un petit homme d’affaires chinois du quartier dont la famille tient un supermarché et une cave, corrobore cette opinion en confirmant que «la plupart des établissements chinois sont ouverts» et que ceux qui n’ont pas encore ouvert sont «parce qu’ils n’ont pas pu s’adapter aux mesures de la «nouvelle normalité» ou par manque de personnel ».

Un message viralisé

Le message, bien que faux, a réussi à devenir viral sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée. Et les recherches sur la chaîne de mots “Usera de la communauté chinoise” ont augmenté dans Google Trends les 23 et 24 juin.

Verifica RTVE n’a pas été en mesure de confirmer si l’ambassade a envoyé ou non cette directive de fermeture à la communauté chinoise, mais les preuves recueillies suggèrent qu’il n’y a pas eu d’ouverture et par la suite de nouveaux “stores”, mais que ce qu’il y a est “une réincorporation progressive et prudente après l’arrêt de l’activité en raison de l’état d’alarme”.