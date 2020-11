COVID-19 :

Carmen Calvo a admis ce jeudi que Isabel Diaz Ayuso il avait raison: le confinement du périmètre de la Communauté de Madrid pendant les ponts était «adéquat». La première vice-présidente a ainsi admis que, malgré sa propre critique de la proposition d’Ayuso, qu’elle en est venue à qualifier d’illégale, le gouvernement autonome aux mains du PP avait raison et ses mesures ont été efficaces.

Interrogé en particulier sur la question de savoir s’il pensait toujours que la décision du président madrilène, Isabel Díaz Ayuso, de fermer les deux ponts à Madrid en novembre était un “événement”, Calvo a répondu que le gouvernement en est venu à comprendre que cette option peut être “appropriée”.

Calvo a également dit percevoir un “virage” du PP vers la “modération” et “l’institutionnalité” au vu du fait que Pablo Casado ouvrir la porte à un éventuel confinement à domicile au cas où le coronavirus serait «absolument hors de contrôle» dans une zone. “Tout virage du PP vers la modération et le cadre institutionnel dont ils sont seuls partis depuis si longtemps, de manière incompréhensible, seront toujours bien accueillis”, a déclaré Calvo dans des déclarations aux journalistes d’Alcalá de Henares (Madrid).

En tout cas, il a souligné que le lieu où doivent avoir lieu les débats sur l’évolution de la deuxième vague du coronavirus est le Conseil interterritorial de la santé, où il a rappelé que ce mercredi l’Exécutif et toutes les communautés autonomes se sont entendus à l’unanimité pour maintenir les délais fixés dans le décret du deuxième état d’alerte et reporter les nouvelles mesures à adopter.

Le “ numéro deux ” de l’exécutif soutient que «Tout le monde» doit être «très prudent» sur un contenu technique, médical et scientifique pour transmettre à la population «la plus grande paix et sécurité possible».

Et, pour cette raison, il a applaudi que le PP ait abandonné, à son avis, le “radicalisme” et “l’irresponsabilité” qu’il a exercé la semaine dernière, quand C’est un instrument juridique qui habilite les communautés autonomes à protéger la population de la crise sanitaire qu’une pandémie entraîne.

«La semaine dernière, le PP a perdu l’occasion d’être avec le gouvernement, mais il est peut-être sur la voie de la réflexion», a déclaré M. Calvo, non sans souligner que les décisions du Conseil interterritorial de la santé sont adoptées avec «beaucoup plus de consensus et équilibre »de ce que le parti de Pablo Casado transfère parfois au débat politique.

Attendez-vous à ce que tout le monde cède «un peu»

Lors de sa comparution devant les médias, Calvo a également été interrogé sur la série de contacts que le ministre des Finances, Maria Jesus Montero, et le secrétaire d’État aux droits sociaux, Nacho Alvarez, ont commencé ce jeudi avec les groupes parlementaires prêts à soutenir les budgets 2021.

Des contacts que le vice-président a encadrés dans la normalité – “c’est ce qui touche”, a-t-il dit -, en tenant compte du fait que ce vendredi conclut le mandat de présentation d’amendements à l’ensemble de certains comptes publics qui sont, a-t-il dit, ceux qui L’Espagne a besoin maintenant.

“Ce sont des budgets de pays”, a souligné le vice-président, qui espère que “tout le monde” qui l’entend ainsi les soutiendra et qui a souligné que l’intention du gouvernement est de s’asseoir avec “tout le monde” pour réaliser “les budgets que l’Espagne il en a plus que jamais besoin en 41 ans. “Voyons si nous sommes tous capables de le comprendre et capables de céder un peu pour que l’Espagne gagne”, at-il ajouté.