COVID-19 :

Le premier vice-président du gouvernement, le socialiste Carmen Calvo, passera ce vendredi 11 décembre à un acte de mémoire historique uniquement 1,3 kilomètres de son domicile à Cordoue, la capitale, l’Andalousie et Madrid, où il réside en raison de sa position, restent confinés.

Bien que le premier vice-président du gouvernement puisse invoquer des raisons de travail pour justifier ce déplacement malgré le fait que les communautés sont fermées sur le périmètre, ce voyage à la veille du week-end dans la capitale Cordoue, où Calvo a une maison, aurait pu être sauvé en confiant sa tâche à la Délégation du Gouvernement en Andalousie, à la Sous-délégation du Gouvernement à Cordoue ou à un représentant de la Secrétaire d’État à la mémoire démocratique. Mais la ministre prendra la photo très près de chez elle. Et entre-temps, le reste des citoyens ne peut pas voyager de Madrid à Cordoue ou vice versa, sauf pour les exceptions évaluées.

Il se trouve que la Communauté de Madrid -Calvo vit dans le quartier Alonso Martínez- a gardé sa région fermée depuis le 4 décembre jusqu’au jour 14, une période qui s’est étendue sur le dernier pont de la Constitution et qui comprend également cette semaine.

De son côté, l’Andalousie a dans un premier temps accepté de fermer le périmètre de la région et de ses communes entre le 24 novembre et ce jeudi 10 décembre. Cependant, ce mercredi 9, le gouvernement de Juan Manuel Moreno Bonilla publié au Journal Officiel de la Junta de la Andalucía (BOJA) un décret pour l’extension des mesures actuelles jusqu’à ce samedi 12 décembre à 00h00 (c’est-à-dire jusqu’à minuit le vendredi 11 décembre) en attendant que les nouvelles mesures soient annoncées ce jeudi, avec un œil sur la campagne de Noël, après la réunion du High Impact Public Health Alerts Council.

Ainsi, ce vendredi, le jour où Calvo a un agenda officiel à Cordoue, non seulement l’enfermement de Madrid mais aussi le fermeture du périmètre de l’Andalousie et de toutes ses communes, ainsi que le couvre-feu.

Protocole de collaboration

Selon la note publiée par Moncloa, le premier vice-président du gouvernement signera un protocole de collaboration pour l’excavation de tombes dans le Cimetières La Salud et San Rafael dans la ville. Un acte prévu dans l’après-midi de ce vendredi dans la salle mudéjar du Rectorat de l’Université de Cordoue, située dans le Avenue Medina Azahara, à seulement 1,3 km de la maison de Calvo dans cette ville.

Dans la déclaration actuelle des actifs et des revenus de Carmen Calvo au Congrès des députés, la propriété de une maison et un garage dans la capitale Cordoue depuis 2012. La vice-présidente possède également une autre maison à Cabra depuis 1995, sa ville natale.

Moncloa dit qu’il revient à Madrid

Des sources de la première vice-présidence ont contacté OKDIARIO à la suite de la publication de ces informations pour s’assurer que Calvo reviendra aujourd’hui à Madrid après avoir terminé son emploi du temps à Cordoue. En outre, les mêmes sources officielles soutiennent que le numéro deux du gouvernement de Pedro Sánchez “ne possède plus” ladite maison à Cordoue après s’être dissociée d’elle lors d’une opération menée il y a des mois. Cependant, dans le registre des biens et des revenus de Calvo à la chambre basse, le vice-président apparaît comme le propriétaire de cette maison, donc vous n’avez pas encore effectué la modification requise de même que les autres députés font dès que possible lorsque leurs propriétés varient.

Propriétés de Carmen Calvo dans sa déclaration actuelle de patrimoine au Congrès des députés.

Selon le gouvernement, il s’agit d’un protocole de collaboration institutionnelle entre le ministère de la Présidence, des relations avec les tribunaux et de la mémoire démocratique; le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, la Junta de Andalucía, le conseil municipal et le conseil provincial de Cordoue pour l’exhumation des tombes des cimetières de La Salud et San Rafael, à Cordoue, «où ils se trouvent les restes de plus de 4 000 coups », dit la déclaration. Les travaux avant l’exhumation ils ont repris la semaine dernière après avoir été paralysé pendant la pandémie.

En effet, mardi dernier, le président de la société municipale des cimetières de Cordoue (Cecosam), Antonio Alvarez, de Ciudadanos, a déclaré que le conseil municipal a contacté le vice-ministère de la Culture de la Junta de Andalucía et “a établi la nécessité de signer un protocole de collaboration pour la recherche des tombes et des restes”, en comptant également sur la Diputación de Córdoba mains du PSOE, ainsi que “l’intérêt” de la Direction générale de la mémoire démocratique du gouvernement espagnol pour participer”.

Álvarez a souligné que ce serait “le premier protocole à être signé par les quatre administrations” et qu’il était “Recherche de date” pour “avant la fin de l’année”, comme le rapporte Ep. Cette date sera finalement ce vendredi.

Avec des associations

La note du ministère de Carmen Calvo indique que le président de la Diputación de Córdoba assistera à la signature, Antonio Ruiz; le délégué du gouvernement en Andalousie, Sandra Garcia; le Ministre de la culture et du patrimoine historique de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo (PP), et le maire de Cordoue, José Maria Bellido (PP). Seront également présents les membres des associations de mémoire historique «Aremehisa», «Pleurons» et «Forum citoyen pour la récupération de la mémoire de l’Andalousie».

Auparavant, à midi, Carmen Calvo visitera le siège du Conseil provincial de Cordoue, où elle visitera l’exposition qui comprend une centaine d’œuvres de l’artiste. Ginés Liebana Velasco. Une exposition qui s’inscrit dans le cadre de la prochaine célébration du centenaire de la naissance de l’artiste, “En mars 2021”, et c’est un “prélude aux activités et événements à mener dans la ville”, indique le communiqué du ministère de la Présidence.

Au Puente de los Santos de cette année, le département de Carmen Calvo a même diffusé un voyage officiel du vice-président à Cordoue, malgré le fait que Madrid et l’Andalousie étaient également confinés. Dans ce cas, c’était une visite à œuvres d’une bibliothèque d’État, dépendant du ministère de la Culture et également proche de son domicile. Le maire de la ville n’a même pas été informé de ce déplacement. Et après qu’OKDIARIO ait anticipé ce voyage controversé, Calvo a fini par annuler cette visite également le vendredi 30 octobre.