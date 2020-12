COVID-19 :

Départ de plusieurs croisières annulé jusqu’à 1 novembre 04

. – Carnival Cruise Line a annoncé ce jeudi avoir annulé, jusqu’en février 2021, le reste de ses croisières programmées, en raison de l’augmentation des cas de covid-19 à travers les États-Unis.

“Nous nous excusons auprès de nos clients, mais nous devons continuer à adopter une approche réfléchie, délibérée et mesurée alors que nous planifions notre retour aux opérations en 2021”, a déclaré Christine Duffy, présidente de Carnival Cruise Line, dans un communiqué.

“Notre engagement envers la santé et la sécurité de nos invités, de l’équipage et des communautés que nous visitons est au premier plan de nos décisions et de nos opérations.”

Au moins cinq infections lors d’une croisière de 1 h 59 dans les Caraïbes

Carnival a annoncé qu’il annulerait les opérations de croisière en février 2021 au départ de Miami, Port Canaveral et Galveston. La compagnie de croisière a également déplacé la première navigation de son navire Mardi Gras au 24 avril 2021, selon le communiqué de presse.

La nouvelle survient moins d’un mois après que Carnival a annoncé que ses voyages seraient annulés jusqu’au 31 janvier 2021. Maintenant, la date provisoire de redémarrage des voyages a été repoussée à mars.

L’industrie des croisières a été parmi les plus durement touchées par la pandémie. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont émis une ordonnance interdisant les navires de croisière en mars, interdisant leur départ des ports américains jusqu’en octobre.

Le 30 octobre, la CDC a publié un cadre pour l’ordonnance d’expédition conditionnelle, décrivant une approche par étapes pour reprendre les croisières.

Les données CDC accumulées du 1er mars au 10 juillet 2020 ont montré un total de 2973 cas de maladie de type covid-19 ou de type covid sur les navires de croisière, en plus de 34 décès. Quatre-vingt pour cent des navires dans la juridiction des États-Unis ont été touchés au cours de la période, selon les données.