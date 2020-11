COVID-19 :

Le leader des Ciudadanos (Cs) en Catalogne, Carlos Carrizosa, a revendiqué ce samedi «une grande coalition électorale»Cela permet au vote constitutionnel de s’unir le plus possible lors des prochaines élections catalanes.

Dans un acte télématique présenté par le président de Cs à la mairie de Barcelone, Luz Guilarte, Carrizosa a demandé à proposer une alternative avec un programme très défini et qui permet «de donner au processus le dossier définitif».

«Une grande coalition serait très utile pour cela. Nous devons conclure des accords pour reconstruire la Catalogne, socialement et économiquement, et guérir les blessures des Catalans“, il a dit. À cet égard, il a jugé la mobilisation très importante: «Si nous continuons avec ces politiciens, nous ne sortirons pas de cette crise endémique et de cette division».

«Je tends la main à tous les partis constitutionnels, et tous les électeurs qui veulent mettre fin aux procés et à cette étape noire en Catalogne pour se mobiliser et voter », a-t-il ajouté.

Concernant la gestion du coronavirus par le gouvernement, Carrizosa a assuré que “la plupart des Catalans sont vraiment inquiets”, et a critiqué l’extension de la fermeture des bars et restaurants pendant 10 jours, rapporte Europa Press.

«Dix jours pour un secteur comme celui-ci, qui vit très au jour le jour, est une angoisse pour beaucoup», et a fait remarquer que Cs a demandé au gouvernement une aide économique ou un assouplissement des restrictions, mais qu’en fin de compte ils n’ont pas fait une chose ou une autre.

Carrizosa a souligné que, contrairement à la Communauté de Madrid, en Catalogne, aucune mesure n’a été prévue pour les démarcations sanitaires: «Et maintenant, ils vont là-bas. Et ils ont gardé les bars et les restaurants ouverts.

En ce qui concerne la négociation des budgets généraux de l’Etat, il a prévenu le Premier ministre, Pedro Sánchez, qu’il devait choisir “entre obtenir le soutien de ceux qui tentent contre la souveraineté de l’Espagne” ou de Cs.

A son avis, Sánchez “ne va pas pouvoir dire qu’il n’a jamais eu la possibilité d’approuver des budgets focalisés et modérés avec Cs, car nous sommes là jusqu’au dernier moment”, a-t-il déclaré.