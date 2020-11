COVID-19 :

Le «guide Covid» pour indiquer les personnes ayant des anticorps est de retour dans la Communauté de Madrid. Le projet, présenté en juillet dernier et prévu pour septembre, entrera enfin en vigueur «dans les prochains jours». Il s’agit d’un document informatif cela est réalisé grâce à “Un vidage dans la carte de santé virtuelle” des données diagnostiques du patient ayant subi ces tests, tant dans le système de santé publique que dans les laboratoires privés.

Comme l’a précisé ce vendredi la directrice générale de la santé publique, Elena Andradas, le livret est “un intégration des informations cliniques via téléphone mobile avec la carte santé virtuelle qui est confidentiel pour la personne. Maintenant le Résultats du test SARS-CoV-2 et ils apparaîtront de manière totalement individualisée, comme le reste de l’information ».

Pourquoi est-ce?

Lors de la présentation de l’outil en juillet, la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a déclaré que sa mission était de “Montrer qui à ce moment ne peut pas infecter ou être infecté” et ils peuvent revenir à une «certaine normalité», afin «d’éviter l’enfermement», et que ces personnes puissent accéder aux gymnases, aux musées, aux cinémas ou à tout espace clos. “Je considère que Il est temps de donner des noms et prénoms à ceux qui ont vaincu le coronavirus et il ne voit pas que c’est discriminatoire avec les autres », a-t-il dit. Cependant, cette option a été abandonnée et le projet a été édulcoré pour éviter la controverse qu’il a provoquée.

Maintenant l’apprêt ce ne sera pas un passeport d’immunité, mais plutôt un record. Il sera purement informatif et utile pour ceux qui l’ont en voyage. “La seule chose que tu veux, c’est avoir informations à jour des personnes ayant subi des tests, des PCR ou des tests rapides, avec la date et le résultat, de manière à ce qu’il soit mis à la disposition des services de santé de la Communauté de Madrid et à l’usage des citoyens, si vous le jugez approprié. Ne donnera de privilèges à personne», A récemment expliqué le vice-président régional, Ignacio Aguado.

De cette manière, l’intention est que le titulaire de la carte, s’il le souhaite, Vous pouvez prouver que vous avez un résultat PCR négatif avant de voyager via votre mobile. Informations qui doivent être fournies volontairement et peuvent ne pas être requises, car il s’agit de données personnelles. De nouvelles fonctions de cet outil seront annoncées prochainement, selon Andradas.

Quand et comment y parvenir?

Le «guide Covid» sera disponible “bientôt”Bien que les autorités n’aient pas encore annoncé de date fixe. Pour y parvenir, les citoyens doivent télécharger l’application de la carte de santé virtuelle et après aller dans un centre de santé pour l’activer. Vous pouvez aussi faire appliquer un code QR ou appeler le 900102112.

L’OMS a déconseillé cette mesure

L’idée de la “ carte Covid ”, ainsi que d’autres certificats d’immunité “, n’est pas venue uniquement à Madrid, car des pays comme Allemagne ou Israël il a été proposé au début de la pandémie. Cependant, il n’a pas été mis en œuvre en raison de son manque de stabilité et de la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de ne pas utiliser ces systèmes. En avril, l’agence a publié une déclaration décrivant les problèmes que “faux positifs” et “faux négatifs”, ainsi que la possibilité que, dans le temps qui s’écoule entre la fin du test et le moment où la carte est utilisée, le titulaire puisse être infecté et infecter d’autres personnes.

En outre, l’OMS a reconnu à l’époque qu’une telle mesure ne pouvait pas être mise en œuvre en toute sécurité car “Il n’y a aucune preuve que les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 et qui ont des anticorps soient protégées d’une deuxième infection.” À la fin de la déclaration, l’organisation a assuré que mettrait à jour le rapport “À mesure que de nouvelles preuves deviennent disponibles.” Cependant, pas encore fini, malgré le fait qu’il a été récemment démontré que les anticorps peuvent durer des mois dans notre corps.