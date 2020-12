COVID-19 :

La Carte DARDE sceller le chômage est celui qui Il sert au chômeur de connaître la date du prochain renouvellement de sa demande d’emploi. Il est essentiel de continuer à collecter l’aide et de accumuler de l’ancienneté en tant que personne à la recherche d’un emploi.

La demande d’emploi il peut être tamponné en ligne ou au bureau de l’emploi lui-même. Certaines communautés autonomes offrent également la possibilité de le faire par téléphone. En situation de pandémie, il est préférable de le faire en ligne car nous évitons ainsi le risque de contagion.

Le renouvellement de la carte DARDE via Internet est différent dans chaque communauté autonome. En entrant dans le portail de chacun d’eux, vous obtiendrez les instructions nécessaires. Dans certains cas, la première fois, il est nécessaire de demander le nom d’utilisateur et le mot de passe au bureau de l’emploi. Dans d’autres, on peut y accéder avec ce qu’on appelle des «données de contraste» (nom, identifiant, date de renouvellement de la demande, etc., téléphone, etc.).

Renouvellement automatique

Malgré trois façons différentes de sceller la demande d’emploi, certaines communautés auront un renouvellement automatique jusqu’au 31 avril 2021. Cela a été établi pour éviter la présence de personnes dans les bureaux de placement. Avec ce type de renouvellement, le Service Public de l’Emploi de l’Etat (SEPE) sera en charge de renouveler la demande le jour prévu sans que le demandeur n’ait à le faire.. Bien entendu, il est recommandé de savoir si le renouvellement a été fait en son temps pour informer, sinon, les travailleurs de la SEPE.

Dans Andalousie, Asturies, Îles Canaries, Castille et León, Castille-La Manche, Catalogne, Cantabrie, Estrémadure, Galice, Îles Baléares, Navarre, Madrid, Pays Basque, Ceuta et Melilla le renouvellement restera automatique jusqu’au 30 avril 2021 au moins.

D’autre part, dans Aragon, La Rioja, Murcie et la Communauté valencienne les candidats doivent le faire correctement en ligne, par téléphone ou en personne.