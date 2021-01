COVID-19 :

Le milieu de terrain brésilien Carlos Henrique Casemiro est le joueur le plus précieux de l’équipe du Real Madrid, selon le rapport préparé par le cabinet de conseil KPMG, menée pour connaître l’impact de la pandémie de coronavirus sur les principales équipes européennes.

Le rapport estime la valeur de l’équipe blanche à 874,2 millions d’euros, avec le milieu de terrain brésilien Casemiro en tant que joueur le plus valorisé avec 72,6 millions, devant le défenseur français Raphaël Varane (70,2) et le gardien belge Thibaut Courtois (67,9), qui complètent le podium de Madrid.

Le footballeur avec le prix estimé le plus élevé parmi les six clubs analysés – Real Madrid, Bayern Munich, Porto, Juventus, Liverpool et Paris Saint-Germain – est le Français Kylian Mbappé, avec 200 millions., qui mène la valeur dans un PSG où les Brésiliens Neymar (125) et Marquinhos (59,9) le suivent sur la liste.

Curieusement, le Portugais Cristiano Ronaldo, pour sa part, n’est que le troisième joueur le plus précieux de la Juventus, avec 63,2 millions, derrière le Néerlandais Matthijs de Ligt (90,0) et l’Argentin Paulo Dybala (65,2) .

Pendant ce temps, l’attaquant égyptien Mohamed Salah (122,2), à Liverpool; l’attaquant allemand Serge Gnabry (99,8), au Bayern Munich; et l’ailier mexicain Jesús Corona (28,5), à Porto, sont les joueurs les plus précieux de leurs équipes respectives.

LE REAL MADRID, LE CLUB AVEC LE PLUS DE REVENUS

Le club madrilène est aussi celui qui a obtenu le plus de revenus l’année dernière en Europe, avec 681,2 millions d’euros, pour les 607,2 millions du Bayern Munich, même si, malgré tout, il les a vu réduire de 8 % par rapport à la campagne précédente en raison des conséquences de la pandémie COVID-19.

En fait, les Espagnols et les Allemands sont les seuls à avoir réussi à clôturer l’année avec des chiffres positifs; Le Real Madrid a obtenu un solde positif de 300 000 euros, tandis que le bénéfice net du Bayern était de 5,9 millions, contre -125,9 millions pour le Paris Saint-Germain et -89,7 millions pour la Juventus.

L’absence de public dans les stades a fait perdre au club madrilène 22% de ses revenus, ainsi que les revenus des droits audiovisuels en baisse de 12% par rapport à l’année précédente. En revanche, les revenus commerciaux ont augmenté de 2%.