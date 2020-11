COVID-19 :

Nouveau record de décès par coronavirus dans la deuxième vague: la santé a enregistré 537 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Des données désastreuses qui remettent en question, et beaucoup, si vous devez célébrer Noël ou non. En fait, le plan du gouvernement pour ces dates importantes a déjà été divulgué: il n’autorisera que 6 personnes aux dîners du réveillon du Nouvel An et du réveillon de Noël et il y aura un couvre-feu à une heure du matin.

Castilla y León généralise également les tests antigéniques

Le président du conseil d’administration, Alfonso Fernández Mañueco, a proposé aux maires et présidents des conseils communautaires de généraliser les tests antigéniques, alors qu’il leur a demandé des propositions pour alléger les restrictions compte tenu de l’évolution positive des infections et a plaidé pour Critères communs pour les vacances de Noël.

Fernández Mañueco, accompagné du vice-président, Francisco Igea, et des conseillers Ángel Ibáñez, Carlos Fernández Carriedo et Juan Carlos Suárez Quiñones, a présidé cet après-midi une nouvelle réunion avec les maires des municipalités de plus de 20000 habitants, les présidents des conseils provinciaux et le conseil régional de la Bierzo, dans le but de continuer à renforcer la collaboration du gouvernement régional et des entités locales pour faire face à la pandémie Covid-19.

Et, plus précisément, de coordonner le soulagement des restrictions mises en œuvre le 6 novembre à partir de la semaine prochaine, lorsque la majeure partie du territoire de Castilla y León devrait avoir une incidence cumulée de moins de 400 cas pour 100000 habitants et que plusieurs provinces sont en mesure de passer à des niveaux de risque plus bas, comme l’a indiqué le Conseil d’administration dans une déclaration envoyée à Europa Press.

Au cours de la réunion, qui a duré près de trois heures et au cours de laquelle tous les participants ont pu faire part de leurs doutes, demandes et propositions, le président régional a expliqué les niveaux de risque établis selon des critères convenus entre le gouvernement espagnol et les communautés. autonome.

De plus, il a annoncé que l’Office généraliserait les tests d’antigène de deuxième génération dans les municipalités à forte incidence, à tendance croissante et à faible traçabilité.

Fernández Mañueco a remercié les entités locales et provinciales pour leur collaboration, tout en insistant sur le soutien du Conseil, avec plus de 93 millions d’euros, pour faire face aux dépenses occasionnées par la crise sanitaire.

D’autre part, il a demandé leur collaboration pour s’attaquer à un plan de soutien à l’industrie hôtelière, qui devrait être promu par le gouvernement espagnol avec la participation des communautés et des entreprises locales en fonction de leur capacité économique.

En ce sens, il a rappelé que la Junta de Castilla y León a approuvé un accord qui mobilise 290 millions d’euros pour aider l’industrie hôtelière, l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie.

Alfonso Fernández Mañueco a également demandé aux maires et présidents de députés de transmettre au Conseil leurs propositions d’alléger les restrictions compte tenu de l’évolution positive des infections et a préconisé des critères communs avant les vacances de Noël.

La santé enregistre 12228 nouveaux cas de Covid-19 et 537 décès

Les communautés autonomes ont notifié ce mardi au ministère de la Santé 12228 cas de Covid-19, dont 4584 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre 2344 enregistrés mercredi, portant le nombre mondial de personnes infectées par le coronavirus à 1,594,844.

Le taux moyen actuel d’infections en Espagne au cours des 14 derniers jours est de 362,35 cas pour 100 000 habitants. Concernant les personnes tuées par Covid-19, le département dirigé par Salvador Illa en a notifié 537 autres ce mardi, 1 232 la semaine dernière. Cela porte le bilan mondial des décès dus au coronavirus en Espagne à 43668 personnes.

Il y a actuellement 16 701 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 2 853 dans une unité de soins intensifs, bien qu’au cours des dernières 24 heures, il y ait eu 1 461 admissions et 2 092 sorties. De plus, au cours de la semaine dernière, 3551 personnes ont été admises à l’hôpital à la suite de l’infection causée par la contagion du coronavirus et 286 dans une unité de soins intensifs. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève actuellement à 13,43% et dans les USI à 29,06%.

Sur les 4584 personnes diagnostiquées avec Covid-19 le dernier jour, 1029 ont été localisées à Madrid, bien que 254 en Andalousie, 236 en Aragon, 221 dans les Asturies, 56 dans les îles Baléares, 116 dans les îles Canaries, 133 en Cantabrie, 53 en Castille -La Mancha, 21 en Castille et León, 954 en Catalogne, 23 à Ceuta, 148 en Communauté valencienne, 164 en Estrémadure, 382 en Galice, 27 à Melilla, 61 à Murcie, 141 en Navarre, 520 au Pays basque et 45 en La Rioja.

Concernant les décès, la Santé a déjà enregistré 3 725 décès en Andalousie (221 la semaine dernière); en Aragon 2 208 (129 au cours des sept derniers jours); dans les Asturies 883 (141 la semaine dernière); aux Baléares 399 (deux au cours des sept derniers jours); aux îles Canaries 333 (15 en une semaine); en Cantabrie 297 (six au cours des sept derniers jours); en Castille-La Manche 3 693 (45 la semaine dernière); et en Castille et León 4 394 (167 au cours des sept derniers jours).

En outre, 7 692 personnes sont décédées en Catalogne des suites du coronavirus (44 au cours des sept derniers jours); À Ceuta, 51 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie (sept la semaine dernière); dans la Communauté valencienne 2 237 (108 au cours des sept derniers jours); en Estrémadure 902 (42 en une semaine); en Galice 1 172 (83 au cours des sept derniers jours); à Madrid 11 250 (32 au cours des sept derniers jours); à Melilla 37 (trois au cours des sept derniers jours); à Murcie 566 (47 au cours des sept derniers jours); en Navarre 850 (43 au cours des sept derniers jours); au Pays basque 2 446 (82 au cours des sept derniers jours); et à La Rioja 533 (15 au cours des sept derniers jours).

Concernant les tests de diagnostic, du 14 au 20 novembre, 1 006 132 ont été réalisés, dont 716 203 par PCR et 289 929 antigéniques. Le taux de positivité total s’élève à 10,87%.