COVID-19 :

Le gouvernement a lancé le III Plan d’égalité pour l’administration générale de l’État, mais il n’est pas parvenu à un consensus avec les syndicats depuis Commissions ouvrières est descendu du bateau. Bien que le CSIF (Eva Fernández), l’UGT (Victoria Carrero) et Rubén Méndez (CIG) aient signé l’accord, les représentants de CCOO – qui avaient participé aux négociations – ont décidé de ne pas signer le document, car ils estiment qu’il est “Appelé à échouer.”

Le syndicat dirigé par Unai Sordo a décidé de ne pas signer cet accord car, selon lui, “il ne respecte pas les critères exigés des entreprises” et que l’administration, par conséquent, “refuse à son personnel” ce qui est exigé par la loi sur l’égalité. . En d’autres termes, ce que dit CCOO, c’est que les exigences d’égalité pour les entreprises sont plus strictes que dans l’administration centrale de Sánchez.

“Il ne respecte pas les critères exigés des entreprises”, est l’une des critiques que les commissions ouvrières ont utilisé pour s’opposer au troisième plan d’égalité de l’administration générale de l’Etat

De même, CCOO a averti dans un communiqué qu’un véritable diagnostic de la situation de l’Administration générale de l’Etat n’a pas été réalisé, ce qui rend difficile, dans la pratique, “de détecter les problèmes dans ce domaine et de permettre l’application de solutions”. Plus précisément, José Manuel Vera, secrétaire général du CC.OO à l’AGE, prévient qu’il s’agit d’un plan né “voué à l’échec”.

Cependant, le ministre de Politique territoriale et fonction publique, Carolina Darias, a vendu le plan III pour l’égalité des sexes dans l’administration générale de l’État (AGE) et ses organismes publics comme un succès. Enfin, il a obtenu le soutien du CSIF, de l’UGT et du CIG.

CSIF, UGT et GIC ont voté en faveur du plan d’égalité que le gouvernement a lancé et qui comporte 68 mesures

Le texte convenu avec certaines formations syndicales comporte 68 mesures. Ils s’articulent autour des six axes suivants:

Le premier comprend des mesures visant à promouvoir un changement structurel favorable à l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que la réalisation d’études et de newsletters avec une perspective de genre, le renforcement du réseau des Unités pour l’égalité et leur coordination, ou l’inclusion effective de la perspective du genre dans la production normative. Pour le ministère de Darias, il s’agit de mesures “en projet”. Le deuxième axe concerne la formation des travailleurs en matière d’égalité Le troisième axe vise à attirer et à retenir les talents féminins, en favorisant le développement de la carrière professionnelle des femmes au sein de l’Administration générale de l’Etat Le quatrième vise à faire avancer la matière déjà commencé dans les plans précédents, pariant sur la coresponsabilité. Le cinquième consiste en des mesures puissantes pour éradiquer la violence à l’égard des femmes au sein de l’AGE, le sixième incorpore, selon le ministère, pour la première fois, une proposition d’action contre les différentes formes d’inégalité ou de discrimination à l’égard des femmes qui pourraient survenir en dans l’ÂGE.

Indicateurs d’évaluation

Un élément essentiel du plan III par rapport aux précédents est, selon le ministre Darias, l’incorporation d’indicateurs d’impact et d’exécution pour connaître à la fois le degré d’exécution et l’efficacité. En cela, CCOO considère que les étapes convenues sont insuffisantes. Par ailleurs, Darias souligne que ce document représente la volonté ferme, ambitieuse et progressiste de parvenir à l’égalité hommes-femmes dans l’AGE en termes réels.

Le ministre estime que, contrairement aux plans précédents, cela inclut des mesures transversales, applicables à l’ensemble de l’AGE, pour avancer dans l’homogénéisation et établir des critères et des actions communs, ce qui n’exclut pas que les différents départements ministériels et leurs agences les personnes à charge peuvent développer des mesures spécifiques basées sur ces mesures transversales.

Sur place, le responsable Fonction publique Elle était accompagnée du secrétaire d’État à la politique territoriale et à la fonction publique, Francisco Hernández Spínola, du secrétaire général à la fonction publique, Javier Rueda, et de la directrice générale de la fonction publique, Isabel Borrel.

Selon le dernier Bulletin statistique du personnel au service des administrations publiques, le secteur public de l’État compte plus d’un demi-million de personnes parmi ses effectifs – en particulier 512 767-. L’Administration de l’État en compte exactement 231 456 (dont 94 410 dans les ministères et 63 276 dans des organes autonomes), les autres travaillant dans la police, l’armée ou la justice.

Dans les forces armées et les organes de sécurité de l’État, 256 259 personnes sont membres du personnel et dans l’administration de la justice, 25 052 personnes.