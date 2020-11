COVID-19 :

. – Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent aux Américains de ne pas voyager pour Thanksgiving et ont publié des directives mises à jour pour célébrer les vacances en toute sécurité.

“Le CDC recommande de ne pas voyager pendant la période de Thanksgiving”, a déclaré le Dr Henry Walke, un responsable des incidents covid-19 pour le CDC, lors d’une conférence téléphonique.

«À l’heure actuelle, d’autant plus que nous assistons à une croissance exponentielle des cas et que l’opportunité de transférer des maladies ou des infections d’une partie du pays à une autre conduit à notre recommandation d’éviter les voyages en ce moment.

Les personnes qui voyagent devraient porter des masques, rester à l’écart des autres et se laver les mains ou utiliser fréquemment un désinfectant pour les mains.

“Ce qui est en jeu, c’est l’augmentation du risque qu’un de vos proches tombe malade, soit hospitalisé et décède pendant les vacances”, a déclaré Walke.

Les gens se rassemblent en groupes multigénérationnels, et quelqu’un à cette réunion pourrait souffrir de diabète ou d’une maladie rénale, ou simplement être plus âgé et plus vulnérable, a déclaré Walke. De plus, 40% des infections sont asymptomatiques.

«L’une de nos préoccupations est que les gens pendant la saison de Noël se rassemblent et qu’ils peuvent en fait apporter l’infection avec eux à ce petit rassemblement sans même le savoir», a déclaré Walke.

Walke a déclaré qu’il ne rendrait pas visite à sa propre famille. «Je n’ai pas revu mes parents depuis janvier. Je reste à la maison et j’ai des parents plus âgés qui aimeraient me voir et qui aimeraient aussi voir mes enfants », dit-elle.