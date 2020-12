COVID-19 :

MEXICO CITY – Toutes les activités non essentielles doivent être suspendues dans la vallée du Mexique, qui comprend Mexico et dans l’État du Mexique, à partir de ce samedi jusqu’au 10 janvier 2021, en raison du rebond des cas de COVID -19.

La décision de revenir au soi-disant feu rouge dans la capitale mexicaine et dans l’État du Mexique a été communiquée ce vendredi par le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, qui était accompagné des dirigeants des deux entités, Claudia Sheinbaum et Alfredo del Mazo.

“Nous aurons une suspension temporaire de certaines activités économiques, il est clair que toute activité économique ne peut pas être suspendue et les activités essentielles doivent être maintenues”, a déclaré López-Gatell.

Ils signalent une pénurie de réservoirs d’oxygène pour les patients atteints de coronavirus dans le pays.

“Il était très attendu que tous les pays de l’hémisphère aient un rebond en octobre, et comme nous l’avions anticipé et dès la première semaine d’octobre, un conglomérat de la région centrale a rebondi”, a-t-il ajouté.

Les secteurs essentiels qui resteront ouverts sont:

La vente d’aliments non préparés et préparés exclusivement en tant que service de livraison, non en tant que service local, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de consommation dans les établissements alimentaires Secteurs de l’énergie, des transports, de la fabrication et de la santé Services funéraires. Secteurs de la construction et des télécommunications Vente et fabrication de médicaments Ateliers de réparation. Services fournis par le gouvernement tels que les taxes, la sécurité, les travaux publics et l’eau.

“Tous doivent suivre les protocoles de sécurité en place depuis le 1er juin”, a souligné López-Gatell.

López-Gatell a insisté sur le fait que malgré l’existence du vaccin contre le virus, qui devrait démarrer l’application la semaine prochaine à Mexico et dans l’État de Coahuila, il est nécessaire de poursuivre les mesures de santé: rester à la maison, rester en bonne santé distance, l’utilisation d’un masque et le lavage fréquent des mains.

Il a rappelé l’appel catégorique du président Andrés Manuel López Obrador à suivre des mesures de précaution, notamment la suspension des fêtes de Noël, en appel à la solidarité et à la conscience du peuple.

“Cela a contribué de manière significative à réduire la mobilité, mais ce n’est pas suffisant en raison de l’inertie de l’épidémie dans cette région et des mesures extraordinaires sont nécessaires, qui sont actuellement essentielles pour garantir que les infections et les hospitalisations soient réduites dans les semaines suivantes. “a déclaré López-Gatell.

Le personnel hospitalier est épuisé et les lits et le matériel sont rares.

Dans quelques heures, les gouvernements de Mexico et de l’État du Mexique publieront dans leurs bulletins officiels respectifs un rapport détaillé de toutes les activités qui se terminent trois semaines et qui sont considérées comme essentielles.