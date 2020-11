COVID-19 :

UNE Bar de Rome a décidé d’interdire à ses clients de parler du coronavirus, tant à l’intérieur de l’établissement que sur la terrasse. La propriétaire des lieux, Cristina Mattioli, 35 ans, défend qu’un bar devrait être un lieu «d’évasion», elle demande donc à ses clients de ne pas parler des mesures du gouvernement italien, des données d’infections quotidiennes, scénarios possibles de la pandémie dans le futur … Tout problème lié à Covid-19 n’a pas sa place.

On ne parle pas de coronavirus!

Cristina propose des sujets de conversation plus intéressants: culture générale, nouvelles du cœur, acteurs et actrices… Elle est à la tête du bar de Rome depuis 14 ans, depuis l’âge de 21 ans. Dans une interview avec un journal local, il a expliqué que de derrière le bar il avait observé le évolution de la pandémie dans la capitale italienne.

Il souligne que ses clients venaient presque toujours seuls pour prendre leur café, et au lieu d’oublier leurs soucis pendant quelques minutes, presque toujours le sujet de conversation habituel Il tournait autour de Covid-19: si un voisin était admis ou était décédé, si les urgences hospitalières étaient saturées … Cristina défend qu’un bar devrait être un environnement confortable, où les clients peuvent se détendre sans penser au coronavirus, même pour un moment.

Coronavirus en Italie

L’Italie est redevenue l’épicentre de la pandémie en Europe. Pour tenter d’arrêter l’expansion du coronavirus, le gouvernement a décrété un Couvre-feu national entre 22h00 et 5h00 jusqu’au 3 décembre prochain. De plus, il a restreint les horaires des établissements d’accueil et a ordonné la fermeture des théâtres, des gymnases, des cinémas et des piscines.

L’une des dernières décisions a été d’imposer un système avec trois niveaux de restrictions (jaune, orange et rouge), pour appliquer des mesures de confinement basées sur le taux d’incidence de chaque région. Pour l’instant, sept régions sont en alerte rouge: la Calabre, la Campanie, le Trentin-Haut-Adige, la Toscane, la Calle de Aosta, le Piémont et la Lombardie.

Depuis le pandémie de Coronavirus, en Italie, 55,6 millions de cas ont été enregistrés, 1,34 million de personnes sont décédées. C’est le deuxième pays d’Europe avec le plus de décès dus au Covid-19 et le sixième au monde. Le gouvernement a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 31 janvier 2021.