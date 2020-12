COVID-19 :

Une infirmière explique l’application du vaccin Pfizer-BioNTech 1:15

. – La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis examinera jeudi l’autorisation d’utilisation d’urgence du candidat vaccin Pfizer et BioNTech pour le covid-19 après la publication d’un comité consultatif. Mardi un document d’information sur ce vaccin.

Le document confirme que l’efficacité du vaccin COVID-19 était de 95%, survenant au moins sept jours après la deuxième dose, une efficacité qui avait été précédemment rapportée par Pfizer. Le schéma posologique proposé pour le vaccin consiste à administrer deux doses de 30 microgrammes à 21 jours d’intervalle.

Cependant, le document note également que le vaccin, appelé BNT162b2, semble fournir “une certaine protection” contre le COVID-19 après une seule dose.

Le document décrit l’efficacité du vaccin Pfizer dans le temps entre la première et la deuxième dose à 52,4%, mais le document indique que «l’efficacité observée après la dose 1 et avant la dose 2, à partir une analyse post-hoc ne peut étayer une conclusion sur l’efficacité d’une dose unique du vaccin, car le temps d’observation est limité par le fait que la plupart des participants ont reçu une deuxième dose après trois semaines ».

En d’autres termes, «l’essai ne comportait pas de bras à dose unique pour faire une comparaison adéquate».

Les détails du vaccin en cours d’évaluation par la FDA

Le document détaille ensuite le profil d’innocuité du vaccin comme «favorable» et note que les effets indésirables les plus courants du vaccin ont été les réactions au site d’injection, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, les douleurs articulaires et fièvre.

Des effets indésirables graves sont survenus chez moins de 4,6% des participants, étaient plus fréquents après la deuxième dose et étaient généralement moins fréquents chez les adultes plus âgés que chez les participants plus jeunes, selon l’article. Le document ajoute que les ganglions lymphatiques enflés peuvent également être liés à la vaccination.

Dans l’ensemble, “les données sont actuellement insuffisantes pour tirer des conclusions sur la sécurité du vaccin dans des sous-populations telles que les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes immunodéprimées”, selon l’article.

Au total, six participants sont décédés au cours des essais, et «tous les décès représentent des événements qui se produisent dans la population générale des groupes d’âge où ils se sont produits, à un rythme similaire».

Le document sera discuté lors d’une réunion jeudi, au cours de laquelle le Comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes fournira des recommandations à la FDA sur l’efficacité du vaccin pour prévenir le COVID-19 chez les personnes de 16 ans ou plus et si Les avantages potentiels du vaccin l’emportent sur les risques.

“Le comité discutera également des études supplémentaires que le fabricant du vaccin devrait mener après la délivrance de l’autorisation d’utilisation d’urgence pour collecter davantage de données sur la sécurité et l’efficacité de ce vaccin”, selon le document.

Viser à administrer le vaccin dans les 96 heures suivant l’autorisation

Les vaccins Covid-19 seront distribués aux populations vulnérables dans les jours suivant une autorisation d’utilisation d’urgence, a déclaré un responsable, alors que les États-Unis sont aux prises avec un record historique de nouveaux cas quotidiens.

“Nous commencerons à être attaqués dans les 96 heures suivant l’autorisation d’utilisation d’urgence”, a déclaré mardi le général Gustave Perna, directeur des opérations d’Opération Warp Speed. “C’est ce que je crois de tout mon cœur.”

Pfizer et Moderna ont des vaccins candidats en attente d’autorisation pour une utilisation d’urgence, et la FDA a confirmé l’innocuité et l’efficacité de Pfizer avant la réunion d’approbation de jeudi. L’approbation préalable intervient alors que les États-Unis connaissent des pics de cas de coronavirus, d’hospitalisations et de décès.

Les États-Unis ont enregistré une moyenne de 206 152 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours, le plus grand nombre de cas de la pandémie à ce jour. Et mardi, 104 à 600 personnes ont été hospitalisées avec le virus, selon The COVID Tracking Project, un record qui a été établi et battu à maintes reprises ces dernières semaines. Au total, plus de 286 000 personnes sont mortes du virus et plus de 15,1 millions ont été infectées, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le grand public devra probablement continuer à lutter contre les pics de la saison de Noël jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles en 2021. Mais les responsables se précipitent pour distribuer des vaccins dans les prochains jours aux populations prioritaires: les personnes âgées et les travailleurs. De la santé.

Bien que ce soit une “tâche herculéenne”, Perna a déclaré qu’elle était convaincue qu’avec la planification des CDC et la collaboration des partenaires, “nous serons en mesure de fournir ce vaccin de manière très efficace, mais plus important encore, efficacement.” .

Avec des informations de Madeline Holcombe et Jacqueline Howard