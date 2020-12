COVID-19 :

Les personnes âgées seront la priorité pour recevoir le vaccin COVID-19, a récemment déclaré le gouverneur de la Floride, Ron Desantis, et cette mesure sera efficace à partir du lundi 28 décembre, au milieu d’une augmentation significative des cas positifs en l’état.

Le Dr Dadila Garcés, épidémiologiste et professeur au Miami Dade College, a déclaré que cette deuxième vague de virus était prévisible. “C’est la deuxième vague de COVID-19, nous savions qu’il se produirait pendant les mois d’automne et d’hiver et d’un autre côté, un assouplissement des mesures s’est produit.”

Identifiée par le CDC comme la population la plus vulnérable aux éventuelles infections à coronavirus, dans le comté de Miami Dade, les premières doses aux personnes âgées commenceront à être administrées par l’hôpital Mount Sinai de Miami Beach.

Les premiers à recevoir le vaccin seront les grands-parents vivant dans des maisons de retraite, puis ceux de plus de 75 ans.

Le centre médical a averti que les vaccins seront administrés dans des véhicules et pour ceux qui ne disposent pas de cette installation, ils utiliseront le service Trollys. Cependant, les rendez-vous peuvent être pris entre 8h et 17h en semaine et seulement jusqu’à 13h le week-end.

Ce dimanche, plus de 7 300 nouveaux cas positifs ont été signalés en Floride et selon le ministère de la Santé, le nombre de personnes infectées a déjà atteint 1271979 depuis le début de la pandémie. Avec le vaccin, on s’attend à ce que le taux d’infections et de décès commence à diminuer.