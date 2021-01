COVID-19 :

Les masques hygiéniques sont devenus l’accessoire le plus important de la vie quotidienne. Cependant, compte tenu du grand nombre de modèles, de marques et de types qui sont arrivés sur le marché ces derniers mois, vous vous êtes sûrement demandé quel est le meilleur pour le coronavirus, en particulier parmi ceux qui sont réutilisables. Dans ce domaine, le masque antiviral är est l’une des options les plus attractives, car l’efficacité de ses traitements tissulaires et la capacité de son nanofiltre ont été testé en laboratoire. De plus, la marque garantit la livraison de tous les achats en trois jours ouvrables et avant Noël.

Masque

Un tissu d’exception pour une situation tout aussi exceptionnelle. C’est le masque är, qui a le Traitement ViralOff (biocide comme ingrédient actif, plus dioxyde de titane et chlorure d’argent comme masse réactionnelle), capable d’auto-nettoyage et réduire 99% des virus de surface dans les deux heures. Pour cela, le matériel a été testé avec des échantillons tels que la grippe A, la grippe aviaire et le coronavirus.

De même, le masque incorpore le Technologie Eco Acqua Zero, une cape étanche pour qu’il ne quitte pas ou n’entre pas, mais laissez-le s’évaporer. Par conséquent, il représente la première ligne de défense contre les aérosols émis par la toux, les éternuements ou les conversations. Aussi disponible est un modèle avec valve d’expiration inclus pour respirer plus facilement, sans mettre d’autres personnes en danger, puisque tout l’air passe d’abord à travers le nanofiltre qui l’accompagne.

Pour assurer un ajustement correct et confortable, les sangles latérales ont une petite boucle permettant changer la longueur et adaptez-les facilement à la forme et à la taille des oreilles. A cela s’ajoute la possibilité de choisir entre trois tailles de masque adulte (S, M et L), ainsi qu’un taille exclusive pour les enfants. Vous pouvez choisir entre sept couleurs logo, à la fois dans la version standard et dans la version soupape d’expiration.

Le filtre

Selon les tests du laboratoire Nelson Labs, le nanofiltre des masques är peut bloquent jusqu’à 99,8% des virus, bactéries, poussières et autres polluants atmosphériques. C’est une barrière intégrée trois chapeaux, dont deux sont constitués de matériaux non tissés régulièrement, mais sont filés ou fondus; et entre les deux est le troisième, fait de fibres submicroniques ou nanofibres. L’épaisseur de tous est comprise entre 100 nm et 500 nm, c’est-à-dire 1000 fois plus fin qu’un cheveu humain.

Avec toutes ces caractéristiques, le nanofiltre est capable de piéger les contaminants biologiques et chimiques à travers ses minuscules pores. Dans le même temps, ses tissus permettent également une respiration naturelle et confortable, afin que vous n’ayez jamais l’impression d’être essoufflé. Bien sûr, chaque filtre est remplaçable et toutes les pièces détachées ont une pratique bande d’aluminium en haut pour que le ajustement au nez être parfait. Tout comme le masque, des kits de nanofiltre sont disponibles en trois tailles pour adultes et une exclusivement pour enfants, et peut être trouvé dans des ensembles de trois, six ou 12 unités.

