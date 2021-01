COVID-19 :

(CNN espagnol) – L’ivermectine, un médicament contre les parasites, est largement recommandée en Amérique latine comme protection contre le coronavirus. Ceci n’est pas prouvé scientifiquement. La FDA ne recommande pas de l’utiliser comme prévention contre le covid-19.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta explique comment cette théorie a commencé.

Aujourd’hui, nous allons voir ce qu’est l’ivermectine, un médicament ancien contre les parasites largement utilisé – sans base scientifique solide – contre la covid-19.

Qu’est-ce que l’ivermectine?

L’ivermectine est un médicament dérivé d’une substance isolée au début des années 70, d’échantillons de sol au Japon et qui a la curieuse activité d’être très actif contre deux types de parasites, ceux qui affectent à la fois l’intérieur et le extérieur du corps.

L’ivermectine est très efficace contre les parasites externes tels que les poux et les acariens responsables de la gale. Aussi contre les ascaris, y compris les ascaris, très fréquents chez les enfants et les adultes qui vivent dans des conditions de mauvaise hygiène.

Il est également efficace contre les filaires et les onchocercies, qui causent l’éléphantiasis et l’onchocercose, deux maladies très débilitantes courantes chez des millions de personnes vivant dans les régions les plus pauvres d’Afrique.

L’ivermectine est considérée comme l’un des médicaments les plus utiles jamais découverts. En effet, avec l’aide du Centre Carter, il a contribué à presque éliminer l’onchocercose ou “cécité des rivières” en Afrique, maladie qui, comme son nom l’indique, est l’une des principales causes de cécité sur ce continent. .

Comment l’utilisation de l’ivermectine a-t-elle commencé contre le coronavirus?

Tout a commencé le 3 avril, quand dans une pré-publication, le scientifique australien Kylie Wagstaff a rapporté qu’en utilisant une très grande quantité d’ivermectine (environ 50 fois la dose couramment utilisée), le médicament était capable d’empêcher le SRAS CoV2 d’entrer. une culture cellulaire.

C’est ce qu’on appelle une étude in vitro, c’est-à-dire dans un tube à essai.

Deux semaines plus tard, des médecins du Bangladesh ont rapporté avoir réussi à «guérir» 98% des patients ayant reçu l’association d’ivermectine et d’antibiotique doxycycline.

Il est important de préciser que l’administration de ces médicaments ne faisait pas partie d’une étude. Plus de 90% des patients atteints de covid-19 guérissent spontanément. Il est possible que les patients se soient rétablis sans l’utilisation de ces médicaments.

Peut-être motivé par l’étude du Dr Wagstaff et le rapport du Bangladesh, et au milieu de l’urgence de trouver des médicaments efficaces contre le nouveau coronavirus, est que les médecins du Pérou, de la Bolivie, de la République dominicaine et du Mexique ont commencé à promouvoir l’utilisation du Ivermectine pour la prévention et le traitement de la covid-19.

Au cours des mois suivants, l’utilisation non autorisée s’est étendue à presque tous les pays d’Amérique latine.

Le médicament non approuvé pour le covid-19 est épuisé en Équateur 3:27

L’utilisation de l’ivermectine en Amérique latine: le rôle des politiciens

La justification de l’utilisation d’un médicament sans preuve repose sur le concept selon lequel «s’il n’a pas été démontré qu’il fonctionne, il n’a pas non plus été démontré qu’il ne fonctionnait pas».

Son utilisation a été si populaire en Amérique latine qu’elle a été distribuée par des politiciens tels que l’ancien président du Pérou Martín Vizcarra et le maire de Guayaquil, Cynthia Viteri à des milliers de personnes, essayant de gagner la faveur populaire, déclarant que le médicament, même celui de usage vétérinaire, il peut les protéger du virus.

Certains disent qu’un culte de l’ivermectine a été créé, même à l’origine de théories du complot qui affirment que les grands laboratoires s’opposent à son utilisation de peur de perdre de l’argent dans la vente d’autres médicaments.

Ce que disent les scientifiques

À l’heure actuelle, il existe plus d’une centaine d’études qui cherchent à montrer que l’ivermectine peut être utile.

Cependant, une revue récente de 11 études ou méta-analyses sur le médicament, réalisée par des chercheurs de l’Université de Liverpool sous les auspices d’UNITAID, qui reçoit des conseils de l’Organisation mondiale de la Santé, conclut que malgré quelques preuves les études sont très disparates, elles ont de nombreuses limites et il n’est pas possible de tirer une conclusion définitive.

En résumé, pour le moment, il n’y a aucune preuve scientifique que l’ivermectine ait une efficacité dans la prévention et le traitement de la covid-19.

Son utilisation peut s’expliquer comme une expression de l’espoir énorme et bien compris de la population qu’elle fonctionne, ou comme l’a exprimé le Ministre de la santé du Pérou «tant qu’il n’y aura rien de concluant qui nous dit que cela ne fonctionne pas, nous continuerons à l’utiliser comme il est utilisé dans d’autres pays ».

